Trump’tan Pakistan kararı: İran görüşmesi ziyareti iptal edildi!

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la yapılması planlanan görüşmeler kapsamında Pakistan’a gerçekleştirilmesi öngörülen ziyareti iptal ettiğini yazdı.

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve danışmanı Jared Kushner’in Pakistan’a gitmesi planlanıyordu. ABD basını bu planın son anda iptal edildiğini söyledi.

Ziyaretin, İranlı yetkililerle yapılması beklenen olası diplomatik temasların bir parçası olduğu ifade ediliyordu.

ARAKÇİ İLE GÖRÜŞÜLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İslamabad’a gitmiş ancak İran basını, ABD’li heyet ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmeyeceğini bildirmişti.

