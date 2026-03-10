Trump’tan peş peşe İran açıklamaları: Düşman yenilene kadar durmayacağız

ABD Başkanı Donadl Trump, Florida’nın Doral kentinde Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların planlanandan hızlı ilerlediğini söyledi.

Trump, “Ülkemiz çok iyi durumda. Kimsenin beklemediği kadar iyi. Bazı kötülükleri ortadan kaldırmak için küçük bir operasyon yaptık. Bunun kısa süreli bir operasyon olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında ABD ordusunun gücünü öven Trump’ın sözleri salondaki Cumhuriyetçi vekiller tarafından alkışlandı.

Trump, İran’ın askeri gücünün büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. ABD Başkanı, İran’ın insansız hava aracı ve füze kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını, donanmasının ise ağır kayıplar verdiğini savundu.

Trump, “İran’ın füze kapasitesi yüzde 10 seviyesine, hatta belki daha da altına düştü. Drone üretimlerinin yapıldığı tüm noktaları biliyoruz ve bunlar birbiri ardına vuruluyor” dedi.

İran’a ait çok sayıda geminin batırıldığını belirten Trump, “Donanmaları artık yok. Hepsi denizin dibinde. 51 gemi batırıldı” dedi.

Trump, bazı askeri yetkililere neden gemilerin ele geçirilmediğini sorduğunu, kendisine güvenlik gerekçesiyle batırılmalarının tercih edildiğinin söylendiğini de aktardı.

“İRAN'I KİMİN YÖNETECEĞİ BELLİ DEĞİL”

Trump konuşmasında İran’daki siyasi belirsizliğe de değindi. Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’da liderlik konusunda net bir tablo olmadığını savunan Trump, ülkede yeni yönetimin kim olacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Trump, “Terörist liderleri ya ortadan kaldırıldı ya da ortadan kaldırılmak üzere. Şimdi ülkede kimin yönetici olacağını kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın yeni dini liderinin seçilmesinden memnun olmadığını da dile getirdi. Bu seçimin ülkedeki mevcut sorunların devam edeceğine işaret ettiğini savunan Trump, “Bu tercihi görmek beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Trump ayrıca İran’da liderlik konusunda farklı isimlerin gündeme geldiğini belirterek, bazı çevrelerin İran’ın son şahının oğlu Rıza Pehlevi'yi de tartıştığını ancak söz konusu ismin uzun yıllardır ülkede bulunmadığını söyledi.

Trump, İran konusunda ABD’nin önceliğinin kalıcı istikrar olduğunu belirterek, “Uzun yıllar sürecek bir barış sağlayabilecek bir sistem istiyoruz. Eğer bunu sağlayamazsak, o zaman bunu şimdi bitirmemiz gerekir” dedi.

ABD Başkanı, İsrail ile birlikte yürütülen askeri operasyonların İran’a karşı güçlü bir askeri üstünlük sağladığını belirtti. Operasyonun “Epic Fury” olarak adlandırıldığını söyleyen Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı “teknolojik beceri ve askeri güç gösterisiyle” hareket ettiğini savundu.

Trump, “İsrailli ortaklarımızla birlikte düşmanı ezici bir güçle vuruyoruz” dedi.

“İSRAİL'İ KURTARDIK”

Trump, ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği B-2 bombardıman uçağı saldırılarının kritik bir rol oynadığını da öne sürdü. Bu saldırılar yapılmamış olsaydı İsrail’in büyük bir tehdit altında kalacağını savunan Trump, İran’ın kısa süre içinde ABD’ye de saldırmayı planladığını iddia etti.

Trump, “Eğer o B-2 saldırısını yapmasaydık İsrail yok edilmiş olabilirdi. Bir hafta içinde bize de yüzde 100 saldıracaklardı” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyonların süreceğini belirterek nihai hedeflerinin İran’ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

“Düşman tamamen ve kesin şekilde yenilene kadar durmayacağız” diyen Trump, savaşın beklenenden kısa sürede sona ereceğini öne sürdü.

ABD Başkanı konuşmasının sonunda ABD’nin küresel güç konumuna vurgu yaparak “Amerika Birleşik Devletleri insanlık tarihinin en büyük ve en istisnai ülkesidir” ifadelerini kullandı.

“DAHA YIKICI HEDEFLERİ ŞİMDİLİK VURMADIK”

Trump, İran’da henüz hedef alınmayan bazı kritik altyapı tesislerinin bulunduğunu da dile getirdi. Elektrik üretimi gibi stratejik tesislerin hedef alınmasının İran için uzun süreli yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirten Trump, bu hedeflerin şimdilik vurulmadığını ifade etti.

“İstersek bu hedeflerin hepsini bir gün içinde vurabiliriz. Ama ne olacağını görmek için bekliyoruz” diyen Trump, İran yönetiminin nükleer faaliyetlerini yeniden canlandırmaya çalıştığını da öne sürdü. ABD ve müttefiklerinin daha önce İran’daki üç nükleer tesisi “tamamen yok ettiğini” savunan

Trump, İran’ın farklı bir bölgede yeni bir tesis kurma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Trump’a göre söz konusu tesis granitle güçlendirilmiş bir yapı içinde kurulmaya çalışılıyordu.

İran’ın aynı zamanda balistik füze kapasitesini hızla artırdığını belirterek bunun ABD’nin yurtdışındaki askeri üsleri için tehdit oluşturduğunu savunan Trump, bu programın devam etmesi halinde İran’ın ABD topraklarını da hedef alabilecek kapasiteye ulaşabileceğini ileri sürdü.

“HÜRMÜZ BOĞAZI GÜVENDE KALACAK”

ABD Başkanı, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanacağını söyledi.

Bölgede çok sayıda ABD donanma gemisinin bulunduğunu belirten Trump, boğazın güvenliğinin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca enerji piyasalarındaki gelişmelere değinerek ABD’nin petrol ve doğal gaz açısından güçlü bir konumda olduğunu savundu.

ABD’nin enerji kaynaklarının yeterli olduğunu belirten Trump, “Bu durum diğer ülkeleri bizi etkilediğinden çok daha fazla etkiliyor. ABD’nin çok büyük petrol ve gaz rezervleri var, ihtiyacımızdan çok daha fazla” dedi.

Trump, ABD’nin geliştirdiği yeni lazer savunma teknolojilerinin yakında kullanılmaya başlanacağını söyledi:

“Sahip olduğumuz lazer teknolojisi inanılmaz. Yakında devreye girecek. Patriot sistemlerinin ve diğer savunma sistemlerinin yaptığı işi çok daha düşük maliyetle lazerler yapabilecek.”

Trump, İran’a yönelik operasyonlarda bazı bölge ülkelerinin de ABD tarafında yer aldığını öne sürdü. İran’ın komşularının da saldırılara katıldığını belirten Trump, bu operasyonların “oldukça başarılı” olduğunu savundu.

Hürmüz Boğazı üzerine konuşan Trump, “Açık tutmak istiyorum. İyi tutmak istiyorum. Bu, Çin kadar bizi ilgilendirmiyor. Burada Çin'e ve diğer ülkelere gerçekten yardım ediyoruz, çünkü enerjilerinin çoğunu boğazlardan alıyorlar. Ama bakın, Çin ile iyi ilişkilerimiz var. Bunu yapmak benim için bir onurdur” dedi.

MİNAB OKUL SALDIRISI

Trump, İran’da Minab kentindeki bir okula yönelik saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği iddialarını reddetti. Trump, “Bunu görmedim” diyerek saldırının ABD güçleri tarafından düzenlendiğine dair haberleri doğrulamadı.

Trump, söz konusu saldırıda kullanıldığı öne sürülen Tomahawk füzelerine ilişkin de açıklama yaptı. Bu füzelerin yalnızca ABD’ye ait olmadığını savunan Trump, farklı ülkelerin de bu silah sistemini kullandığını belirtti.

Trump, “Tomahawk çok güçlü bir silah ve başka ülkelere de satılıyor. İran da bazı Tomahawk füzelerine sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, olayın halen araştırıldığını ve soruşturma sonucuna göre yönetimin nasıl bir tutum alacağına karar verileceğini söyledi.

“PETROL FİYATLARININ YÜKSELECEĞİNİ BİLİYORDUM”

Trump ayrıca İran’a yönelik operasyonların enerji piyasalarını etkilediğini de kabul etti.

Operasyonların ardından petrol fiyatlarının yükseleceğini öngördüğünü belirten Trump, fiyat artışının beklediğinden daha sınırlı kaldığını ifade etti.

ABD Başkanı, İran’daki gelişmelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuşulduğunu açıkladı.

Trump, Putin’in yaşanan askeri gelişmelerden etkilendiğini belirterek “Putin’le bunu konuştuk. Gördüklerinden çok etkilendi” ifadelerini kullandı.