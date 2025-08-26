Trump’tan, Pyongyang’a yeşil ışık: Kim Jong-un’la görüşmeye açığız

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, haziran ayında göreve başlamasının ardından yaptığı Washington ziyaretinde, Trump’tan iki Kore arasında barışın tesis edilmesi için destek istedi.

Lee, Trump’ın ilk başkanlık döneminde durumun daha istikrarlı olduğunu belirterek, “Sanırım dünya barışıyla bu kadar ilgilenen ve gerçekten sonuç alan ilk başkansınız. Bu yüzden Kore Yarımadası’nda barış sağlamanızı ve Kim Jong Un’la görüşmenizi umut ediyorum” dedi.

Lee ayrıca Trump’a, barış sürecinde “arabulucu” rolü üstlenmesi halinde, kendisine “aktif destek” vereceğini vurguladı ve ABD Başkanı’nın bu sorunu çözebilecek “tek kişi” olduğunu söyledi. 1953’te barış anlaşması olmadan yalnızca ateşkesle sona eren Kore Savaşı’ndan bu yana, Kuzey Kore ve Güney Kore teknik olarak hâlâ savaşta kabul ediliyor.

TİCARET VE YATIRIM GÜNDEMİ

Lee, Washington’a yaptığı ziyarette yanında Güney Kore’nin önde gelen şirketlerinin CEO’larını da götürdü. Ziyaret sırasında büyük yatırım duyuruları yapıldı.

Trump ile yapılan görüşme, yeni seçilen Lee için ABD ile ilişkilerde önemli bir sınav olarak görülüyor. Zira Trump’ın “Önce Amerika” politikaları hem ticari hem de askeri alanlarda Seul üzerinde baskı yaratmış durumda.

Güney Kore lideri Lee, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’a özel hediyeler sundu. Hediyeler arasında Trump’ın “Make America Great Again” sloganının işlendiği iki kovboy şapkası, özel yapım bir golf sopası ve bir “kaplumbağa gemisi” maketi yer aldı.

Trump’ın golf tutkusuna gönderme yapan Lee, esprili bir şekilde, “Kuzey Kore’ye bir Trump Tower yapılmalı, böylece Pyongyang’da golf oynayabilirim” dedi.

Trump da bu sözlere, “Bunu yapacağız, görüşmeler olacak. O (Kim Jong Un) benimle görüşmek istiyor. Biz de ilişkileri geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Siz de buna yardımcı olacaksınız” diye karşılık verdi.

KUZEY'DEN SERT AÇIKLAMALAR

Görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliği sürdürürken, Kuzey Kore devlet medyası, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatların Washington'ın Kore Yarımadası'nı "işgal etme" niyetini gösterdiğini iddia etti.

Son aylarda Kim Jong Un ve kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkedeki nükleer mühimmatı koruyacaklarını ve saldırıya uğramaları halinde Güney Kore’yi nükleer saldırıyla yok edeceklerini ilan etmişti.

Lee, Kuzey Kore’nin artık yılda 10 ila 20 nükleer silah üretebildiğini iddia etti. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na bağlı Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, iddia edilen bu rakamın "normalde varsayılandan daha yüksek olduğunu ve bu nedenle Kuzey Kore'de muhtemelen ek uranyum zenginleştirme kapasitesi olduğunu" söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kore, iki yeni hava savunma füzesini test etti. Ayrıca Kim’in, Ukrayna savaşında Moskova’ya asker göndererek Rusya ile yakınlaştığı ve bu sayede mühimmat kapasitesini arttırdığı söyleniyor.

TRUMP-KİM GEÇMİŞİ

Trump daha önce Kim Jong Un’la görüşmüş ve iki lider arasında dikkat çeken bir yakınlık oluşmuştu. ABD Başkanı, “Onunla çok iyi anlaştık… Benimle çok iyiydi. Onu neredeyse herkesten daha iyi tanıyorum” ifadelerini kullandı.

2017’de iki ülke arasında gerilim tırmanmış, Trump Kim’i “Küçük Roket Adam” diye nitelemiş ve “Daha önce görülmemiş bir ateş ve öfkeyle karşılık veririz” sözleriyle tehdit etmişti. Ancak sonraki süreçte iki lider arasında “aşk mektupları” olarak tanımlanan yazışmalar yapılmış, 2018 ve 2019’da tarihi zirveler gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası’ndaki silahtan arındırılmış bölgede yapılan buluşmada, Kuzey Kore liderinin davetini kabul etmesi üzerine Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD Başkanı olmuştu. Ancak 2019’da Hanoi’de yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı ve müzakereler askıya alındı.