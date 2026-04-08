Trump’tan tartışmalı Hürmüz önerisi: İran’la birlikte kontrol edilsin

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda dikkat çekici bir öneri gündeme getirdi.

ABC News’e verdiği telefon röportajında Trump, boğazın İran ile birlikte “ortak girişim” şeklinde kontrol edilebileceğini söyledi.

Trump, bu adımın “hem güvenliği sağlamak hem de diğer aktörlere karşı kontrolü güçlendirmek” amacı taşıdığını belirterek, “Bu güzel bir şey” ifadesini kullandı.

Uzmanlar, deniz trafiğinin kontrol altına alınmasının uluslararası deniz hukukuyla çelişebileceğine dikkat çekiyor.

Ancak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ne ABD ne de İran tarafından onaylanmış olması, hukuki tartışmayı daha karmaşık hale getiriyor.

Son haftalarda İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret aldığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

The Wall Street Journal ve Bloomberg’in haberlerine göre, Çin, Yunanistan, Pakistan, Hindistan ve Fransa gibi ülkelerden bazı gemilerin bu geçiş ücretini ödediği öne sürülüyor.

Trump’ın önerisi, ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nın kontrolü ve küresel enerji güvenliği konularında yeni bir tartışma başlattı.