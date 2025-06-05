Trump'tan ticaret savaşı devam ederken sürpriz adım: Xi ile görüştü

İki liderin teması, Washington ile Pekin arasındaki gümrük vergisi krizinin yeniden gündeme oturduğu bir süreçte geldi.

Çin tarafının açıklamasına göre, görüşme Beyaz Saray’ın talebi üzerine gerçekleşti.





Trump, Xi ile bir ticaret anlaşmasına varmanın ne kadar zor olduğuna dair sert ifadeler içeren bir açıklamayı görüşmeden yalnızca bir gün önce sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Trump mesajında, "Çin Devlet Başkanı XI'yi seviyorum, hep sevdim ve sevmeye devam edeceğim. Ama gerçekten ÇOK SERT BİRİ ve ANLAŞMAK ÇOK ZOR!!!" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, 12 Mayıs'ta gümrük vergilerinin karşılıklı olarak düşürülmesi yönünde prensipte sağlanan uzlaşmanın ardından büyük bir beklenti yaratmıştı.

Ancak bu iyimser hava uzun sürmedi. Taraflar arasında yaşanan yeni anlaşmazlıklar, süreci tekrar çıkmaza soktu.

Özellikle teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları ve devlet sübvansiyonları gibi başlıklar iki ülke arasındaki temel gerilim noktaları olmaya devam ediyor.