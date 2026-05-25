Trump’tan Türkiye’ye 'Abraham Anlaşmaları' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Trump, İran’la yapılacak anlaşmanın ya “herkes için büyük bir anlaşma” olacağını ya da hiç anlaşma yapılmayacağını söyledi.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde çatışma ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini savunarak, “Kimse bunu istemez” mesajı verdi.

Trump, İran ile görüşmelerin “iyi gittiğini” ifade etti. Ancak anlaşma için kendi koşullarının karşılanması gerektiğini belirten Trump, “Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, olası bir anlaşmazlık halinde “cepheye dönülebileceğini” söyleyerek, bunun daha büyük ve güçlü bir çatışma anlamına gelebileceğini ileri sürdü.

ABRAHAM ANLAŞMALARI ÇAĞRISI

Trump, İran’la yapılacak olası anlaşmanın yalnızca Washington ile Tahran arasında sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. ABD Başkanı, bölgedeki birçok ülkenin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmaları’na katılması halinde sürecin “çok daha tarihi” bir nitelik kazanacağını belirtti.

Trump, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Pakistan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn’in de bu süreçte yer alması gerektiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in hâlihazırda Abraham Anlaşmaları’nın tarafı olduğunu hatırlattı.

Trump, Abraham Anlaşmaları’na katılım sürecinin Suudi Arabistan ve Katar’la başlaması gerektiğini ifade etti. Diğer ülkelerin de bu adımı takip etmesini isteyen Trump, bazı ülkelerin katılmamak için gerekçeleri olabileceğini, ancak çoğunluğun bu sürece hazır olması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, anlaşmalara katılmayan ülkelerin ise İran’la yapılacak daha geniş anlaşma sürecinin parçası olmaması gerektiğini öne sürdü.

“TAHRAN'IN DAHİL EDİLMESİ ONU VERİCİ OLUR”

Trump, İran’la anlaşma sağlanması halinde Tahran’ın da Abraham Anlaşmaları’na dahil edilmesinin “onur verici” olacağını söyledi.

ABD Başkanı, bunun Ortadoğu için tarihi bir dönüm noktası olacağını savunarak, bölgenin siyasi ve ekonomik olarak daha güçlü bir yapıya kavuşabileceğini ileri sürdü.

Trump, Abraham Anlaşmaları’nın taraf ülkeler için ekonomik, finansal ve sosyal kazanımlar sağladığını savundu. Mevcut tarafların anlaşmalardan ayrılmayı ya da süreci askıya almayı gündeme getirmediğini belirten Trump, bu modelin bölgeye güç, istikrar ve barış getireceğini söyledi.

ABD Başkanı, Ortadoğu’nun bu süreçle “birleşik, güçlü ve ekonomik olarak sağlam” bir bölgeye dönüşebileceğini ifade etti.

Trump, açıklamasında ABD’li temsilcilere de çağrıda bulundu. Bölge ülkelerinin Abraham Anlaşmaları’na dahil edilmesi için sürecin başlatılmasını ve başarıyla tamamlanmasını istediğini duyurdu.

Açıklama, İran’la yürütülen müzakerelerin yalnızca nükleer ya da güvenlik başlıklarıyla sınırlı kalmayabileceğini; Washington’ın bu süreci daha geniş bir Ortadoğu düzenlemesiyle ilişkilendirmek istediğini ortaya koydu.

Trump'ın tam açıklaması şu şekilde;

“İran İslam Cumhuriyeti ile müzakereler gayet iyi gidiyor! Ya herkes için “Büyük Anlaşma” olacak ya da hiç anlaşma olmayacak — Savaş cephesine geri dönüp çatışmalar yeniden başlayacak, ama her zamankinden daha büyük ve daha şiddetli olacak — Ve kimse bunu istemiyor! Cumartesi günü Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı Muhammed bin Selman Al Saud, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar'dan Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Başbakan Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani ve Bakan Ali al-Thawadi, Pakistan'dan Mareşal Syed Asim Munir Ahmed Shah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa ile yaptığım görüşmelerde, ABD'nin bu çok karmaşık bulmacayı bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından, tüm bu ülkelerin en azından eşzamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamalarının zorunlu olması gerektiğini belirttim.

Söz konusu ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (zaten üye!), Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn’dir (zaten üye!). Bir veya ikisinin bunu yapmamak için bir nedeni olabilir ve bu kabul edilebilir, ancak çoğu, İran ile yapılacak bu anlaşmayı, aksi takdirde olacağından çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır. Abraham Anlaşmaları, ilgili ülkeler (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan ve Kazakistan) için, bu çatışma ve savaş döneminde bile finansal, ekonomik ve sosyal bir patlama yarattığını kanıtlamıştır; mevcut üyeler ayrılmayı veya bir ara vermeyi bile hiç düşünmemektedir. Bunun nedeni, İbrahim Anlaşmaları'nın onlar için harika olmuş olması ve herkes için daha da iyi olacağı ve 5.000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek Güç, Kuvvet ve Barış getireceğidir. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde imzalanmış hiçbir belgeye benzemeyen, benzersiz bir saygı görecek bir belge olacaktır. Önem ve Prestij düzeyi eşsiz olacaktır! Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imzalamasıyla başlamalı ve diğer herkes de bunu takip etmelidir.

Eğer imzalamazlarsa, bu kötü niyet göstergesi olduğu için bu Anlaşmanın bir parçası olmamalıdırlar. Yukarıda bahsedilen birçok Büyük Liderle görüştüğümde, belgemiz imzalanır imzalanmaz İran İslam Cumhuriyeti’nin İbrahim Anlaşmaları’nın bir parçası olmasını onur olarak göreceklerini söylediler. Vay canına, işte bu gerçekten özel bir şey olurdu! Bu, bu Büyük ama her zaman çatışma halinde olan ülkelerin herhangi birinin imzalayacağı en önemli Anlaşma olacaktır. Ne geçmişte ne de gelecekte hiçbir şey bunu aşamayacaktır. Bu nedenle, tüm ülkelerin derhal İbrahim Anlaşması'nı imzalamalarını zorunlu olarak talep ediyorum ve İran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benimle anlaşmasını imzalarsa, onların da bu eşi benzeri olmayan Dünya Koalisyonu'nun bir parçası olmaları benim için bir onur olacaktır. Orta Doğu, belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şekilde birleşmiş, güçlü ve ekonomik açıdan sağlam bir bölge haline gelecektir! Bu GERÇEĞİN bir kopyası ile, temsilcilerimden bu ülkeleri halihazırda tarihi bir öneme sahip olan İbrahim Anlaşması'na dahil etme sürecini başlatmalarını ve başarıyla tamamlamalarını talep ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”