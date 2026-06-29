Trump’tan Washington’un olası belediye başkanına 'komünist' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da kasım ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimi öncesi Demokrat Parti’nin adayı Janeese Lewis George’a sert sözlerle yüklendi.

Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundaki paylaşımında, George’u “komünist” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, George’un belediye başkanı seçilmesi halinde başkent Washington’a zarar vereceğini öne sürdü.

Trump paylaşımında, “Washington Belediye Başkanı seçilmesi neredeyse kesin olan komünist Janeese Lewis George, hapishaneleri boşaltmak, ICE’ye karşı çıkmak ve suçlu yasa dışı göçmenleri sevgili başkentimize geri kabul etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, Washington için uzun süredir çalıştıklarını belirterek George’un başkentin geleceği için tehdit oluşturduğunu savundu.

ABD Başkanı, “Ben dahil birçok kişi uzun süre ve çok çalıştı. Washington’un, başkente eski büyüklüğünü geri kazandırma niyeti olmayan bir komünist tarafından yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Trump’ın paylaşımının son bölümünü büyük harflerle yazması dikkati çekti.

Janeese Lewis George, haziran ayı ortasında Demokrat Parti içindeki ön seçim sürecinden galip çıkmıştı. George’un, Demokrat Parti içinde demokratik sosyalist çizgiye yakın isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Washington’da Demokratların güçlü seçmen desteğine sahip olması nedeniyle George’un kasım ayında yapılacak seçimde belediye başkanı seçilmesine yüksek ihtimal veriliyor.

TRUMP'TAN FEDERAL KONTROL TEHDİDİ

Trump, Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana özel bir idari statüye sahip olan Washington’u sık sık hedef alıyor. ABD Başkanı, başkenti federal yönetimin kontrolüne alma tehdidini daha önce birçok kez dile getirmişti.

Trump, Washington’da kapsamlı düzenleme ve yenileme projeleri hayata geçirmek istediğini de sık sık vurguluyor.

Trump, bir başka paylaşımında Washington’daki 73 heykel, anıt ve çeşmenin restore edileceğini açıkladı.

Ayrıca East Potomac Golf Links adlı belediyeye ait golf sahasını ziyaret ettiğini belirten Trump, alanı bakımsız, kurumuş ve tehlikeli bulduğunu söyledi. Trump, bu sahayı “dünyanın en büyük golf sahalarından biri” haline getirmek istediğini ifade etti.

ABD Başkanı’nın gündeme getirdiği projeler arasında Beyaz Saray çevresindeki parkın yenilenmesi, balo salonu inşası ve Lincoln Anıtı’ndaki havuzun restorasyonu da yer alıyor.

Trump’ın Washington’a ilişkin projeleri, yüksek maliyetleri ve ihale süreçlerindeki belirsizlikler nedeniyle eleştiriliyor.

Başkentte yapılması planlanan düzenlemelerin gösterişli niteliği de eleştirilerin odağında yer alırken, Trump yönetimi bu projeleri Washington’un çehresini değiştirecek adımlar olarak savunuyor.