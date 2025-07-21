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Trump'tan yapay zekâ videosu: Obama, Oval Ofis'te tutuklanıyor

Trump'tan yapay zekâ videosu: Obama, Oval Ofis'te tutuklanıyor

21.07.2025 11:27:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Trump'tan yapay zekâ videosu: Obama, Oval Ofis'te tutuklanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı yapay zekâ destekli videoda eski Başkan Barack Obama Oval Ofis’te tutuklanıyor, Trump ise olanları gülümseyerek izliyor. Video, Tulsi Gabbard’ın Obama yönetimine yönelik yeni suçlamalarının hemen ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da dikkat çeken bir video paylaştı. 

Yapay zekâ ürünü olan 45 saniyelik videoda, eski Başkan Barack Obama Oval Ofis’te gözaltına alınıyor ve kelepçelenerek hapishaneye götürülüyor. 

Obama’nın üzerinde Amerikan cezaevlerine özgü turuncu mahkûm kıyafeti görülürken, Trump olanları tebessümle izliyor. Arka planda ise Trump’ın sıkça kullandığı şarkılardan biri olan “YMCA” çalıyor.

Trump’ın bu kurgusal videoyu, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın Fox News’te yaptığı açıklamaların hemen ardından paylaşması, siyasi yorumcuların dikkatini çekti.

Gabbard, Obama yönetimini Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesine dair bilgileri politik amaçla kullanmakla suçladı. Gabbard’ın iddiasına göre, bu belgeler FBI ve Adalet Bakanlığı’na iletilecek ve cezai işlem talep edilebilecek.

Tulsi Gabbard’ın suçlamalarına yanıt veren Demokrat Parti yetkilileri ise iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını savundu. Gabbard’ın, Trump’a yakınlaştığı dönemde bu tür açıklamalarda bulunmasının siyasi bir hedef taşıdığı öne sürüldü.

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