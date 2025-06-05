Trump'tan yeni kararname: 12 ülkenin vatandaşlarına 'giriş yasağı' getirildi

Trump imzaladığı ve pazartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan kararla 12 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yasakladı. Bu ülkeler Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den oluştu.

7 ÜLKEYE DE KISITLAMA

Donald Trump; Başkanlık Kararnamesi ile Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişine de kısıtlamalar getirdi. Trump'ın kararnamesi, geçerli vizesi olanları ve ABD'de daimi ikamet izni olan kişileri kapsamıyor.

Trump, konuya ilişkin demecinde, "Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız... Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum" ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ YASAK KARARI