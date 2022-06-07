Trump, Teksas vahşetine yapılan yorumları 'Grotesk' olarak tanımladı
Donald Trump, Ulusal Tüfek Derneği (NRA) toplantısı sırasında okul katliamı kurbanlarına dair yapılan yorumlarını 'Grotesk' olarak tanımladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Tüfek Derneği (NRA) toplantısında yaptığı konuşmada, Teksas'ta gerçekleşen okul katliamı kurbanlarının isimlerini okuduktan sonra silah satışını destekleyen açıklamalarda bulundu.
Trump, 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği ve faili 18 yaşında olan Teksas'taki katliamını "kötülük" olarak yorumladı. Trump, "Dünyamızda kötülüğün varlığı, yasalara uyan vatandaşları silahsızlandırmak için değil aksine yasalara uyan vatandaşları silahlandırmak için en iyi nedenlerden biridir" dedi.
DEMOKRATLARIN YORUMLARINI "GROTESK" OLARAK TANIMLADI
Trump ayrıca demokratları, gerçekleşen trajik durumu istismar etmekle suçlarken demokratların yorumlarını "Grotesk" (abartılı süsleme sanatı) olarak tanımladı.
Eski başkan, "Toplumumuzdaki bazı kişiler, rahatsız ya da çılgın bir kişi ne zaman korkunç bir suç işlese, hemen kendi aşırı siyasi gündemlerinden fayda sağlamak için 'Grotesk' bir çaba gösterir." açıklamasında bulundu.
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