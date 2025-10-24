Trump, Venezuela'da 'rejim değişikliği' operasyonu için düğmeye bastı

Trump, Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında, Venezuela’dan gelen ve 'uyuşturucu taşıdıkları' iddia edilen teknelere yönelik askeri güç kullanımının yasal dayanağıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Geçen hafta, ABD merkez teşkilatı CIA'nın, ülkede operasyon yapmasının önünü açan ABD başkanı, kara operasyonları için Kongre onayına başvurup başvurmayacaklarından emin olmadığını belirtti.

“Sırada kara var,” diyen Trump, “Belki Senato’ya, belki Kongre’ye gidip anlatırız ama sanmıyorum ki buna bir sorun çıkarsınlar,” ifadelerini kullandı.

Karayipler’deki ABD askeri varlığı son haftalarda dikkat çekici biçimde arttı. Washington yönetimi, bölgede füze destroyerleri, F-35 savaş uçakları, bir nükleer denizaltı ve yaklaşık 6 bin 500 asker konuşlandırıldı.

37 KİŞİ ÖLDÜ

Trump ve Savaş Bakanı Pete Hegseth, Güney Amerika’nın Karayipler ve Pasifik kıyılarında gerçekleştirilen ve en az 37 kişinin ölümüne neden olan dokuz hava saldırısını, 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' adı altında savundu.

Hegseth, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

El-Kaide anavatanımıza nasıl savaş açtıysa, bu karteller de sınırımıza ve halkımıza savaş açıyor. Hiçbir sığınak ya da af olmayacak; sadece adalet.

HEDEF: MADURO'YU DEVİRMEK

Trump, aynı gün Wall Street Journal’da çıkan, ABD’nin Venezuela yakınlarında B-1 bombardıman uçakları uçurduğu yönündeki haberi yalanladı.

Ancak bazı analistler, Trump yönetiminin 'uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının' aslında Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu devirmeye yönelik bir bahaneye dönüştüğünü savunuyor.

Trump daha önce Maduro’yu 'narko-terörist' olarak nitelendirmişti.

CIA'YA YETKİ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, CIA’ya Venezuela’da gizli operasyonlar yürütmesi için resmî yetki verdiğini doğruladı.

Bu bilgiyi ilk olarak The New York Times ortaya çıkardı. Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, yönetimin stratejisinin Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu iktidardan uzaklaştırmaya odaklandığını söyledi.

Trump ayrıca, son haftalarda Karayip Denizi’nde Venezuela teknelerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlenmesinin ardından, yönetiminin kara operasyonlarını da değerlendirdiğini açıkladı.

MADURO: SİLAHLI DİRENİŞE HAZIRIZ

Trump’ın açıklamasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, sükûnet çağrısı yaparken ABD’ye sert çıktı:

Afganistan, Irak, Libya’daki başarısız savaşları hatırlatan rejim değişikliklerine hayır. CIA tarafından yürütülen darbelere hayır. Latin Amerika bunları istemiyor, buna ihtiyaç duymuyor ve reddediyor.

Maduro, ABD’nin müdahalelerine karşı bir milyon kişilik milis gücü oluşturduğunu açıkladı. Ülkede 284 bölgede 'savunma hattı' kurulduğunu söyleyen Maduro, “Gerekirse silahlı mücadeleye hazırız,” dedi.

Devlet televizyonlarında yayımlanan görüntülerde, Bolivarcı milislerin kadınlı erkekli, hatta yaşlı üyeleriyle birlikte eğitim yaptığı görüldü.

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Trump’ın operasyon planı, yalnızca Demokratlar değil, bazı Cumhuriyetçi çevreler tarafından da tepkiyle karşılandı.

Arizona Senatörü Mark Kelly, MSNBC’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi Venezuela kıyısında B-52’ler uçuruyor ve rejim değişikliğinden mi bahsediyoruz? Vietnam, Küba, Irak ya da Afganistan’da rejim değişiklikleri ABD için ne kadar iyi sonuç verdi?

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nden siyaset bilimci Santino Regilme, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, ABD’nin operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal edebileceğini belirtti:

Bir deniz operasyonunda ölümcül güç kullanımı, yaşam hakkına saygı göstermeli ve orantılılık ilkesine uymalıdır. Şüphelilerin öldürülmesi, bağımsız ve şeffaf bir soruşturmayı zorunlu kılar.

ABD’li anayasa hukukçusu Bruce Fein ise çok daha açık konuştu: