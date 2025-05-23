Trump yönetimi Harvard’ın uluslararası öğrenci kabul yetkisini kaldırdı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin en prestijli yükseköğrenim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nin Uluslararası Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) sertifikasını iptal ettiğini açıkladı.

Bu karar, üniversitenin artık F ve J tipi öğrenci vizelerine sahip uluslararası öğrencileri kabul edemeyeceği anlamına geliyor.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Harvard’ın sertifikası yasalara uymaması nedeniyle iptal edilmiştir. Bu karar, ülkedeki tüm akademik kurumlara bir uyarıdır,” dedi.

Aynı gün Kaliforniya’daki bir federal yargıç, ABD genelinde uluslararası öğrencilerin yasal statüsünün iptal edilmesini geçici olarak engelledi.

Bu dava sonuçlanana kadar öğrenciler korunacak. Aleyhte sonuçlanması halinde ise öğrencilerin göçmen statülerini koruyabilmeleri için başka okullara geçmeleri gerekecek.





HARVARD: KARAR HUKUKSUZ VE TEHLİKELİ

Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması listesinde Oxford'un ardından ikinci sırada yer alan Harvard Üniversitesi ise kararı 'hukuksuz' olarak nitelendirdi ve sert bir açıklama yayımladı:

“140’tan fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, üniversitemizi ve bu ülkeyi büyük ölçüde zenginleştirmektedir. Bu misilleme niteliğindeki adım, hem Harvard topluluğuna hem de ülkemize ciddi zarar verecek nitelikte. Akademi ve araştırma misyonumuzu baltalamaktadır.”

Üniversite, etkilenen öğrencilere destek sağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçileceğini de belirtti.

ÖĞRENCİLER BELİRSİZLİK İÇİNDE

Kararın ardından kampüste büyük bir belirsizlik havası oluştu. Avustralyalı yüksek lisans öğrencisi Sarah Davis, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Mezuniyetimize sadece beş gün kala bu haberi almak büyük bir şok. Mezuniyet sonrası ABD’de kalıp çalışıp çalışamayacağımız tamamen belirsiz hale geldi,” dedi.

İsveçli 22 yaşındaki lisans öğrencisi Leo Gerdén ise duygularını şöyle dile getirdi:

“Uluslararası öğrenciler, Beyaz Saray ve Harvard arasındaki bir siyasi oyunun piyonlarına dönüştü. Bu son derece insanlık dışı.”





GERİLİM NEDEN TIRMANDI

Trump yönetimi uzun süredir antisemitizmle mücadele adı altında üniversiteler üzerinde baskı kuruyor. Harvard’dan, işe alım, kabul ve eğitim politikalarını değiştirmesi istenmiş, aksi takdirde vergi muafiyeti ve devlet hibeleri iptaliyle tehdit edilmişti.

Harvard ise bu taleplerin, "Üniversitenin entelektüel yapısını düzenlemeye yönelik bir müdahale” olduğunu söyleyerek nisan ayında Trump yönetimine dava açtı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Harvard'a gönderilen talepler listesinde, üniversiteye 72 saat süre tanınmıştı ve bu süre zarfında;