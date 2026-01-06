Trump yönetiminin Venezuela'dan 4 talebi

Politico'nun, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, Rodríguez’den serbest ve adil seçimlerin önünü açmasını ve görevden çekilmesini istiyor.

Bir başka kaynağın aktardığına göre ise Amerikalı yetkililer, geçici başkandan 'ABD’nin rakibi olan ülkelere petrol satışının durdurulmasını' talep etti. Bilgiler, salı günü Politico tarafından yayımlandı.

Ayrıca Washington, Rodríguez’e 'ABD’ye karşıt ülke ve ağların 'ajanlarını' ülkeden çıkarması ve uyuşturucu akışına yönelik denetimleri sıkılaştırması gerektiğini' iletti. Yetkililer, bu adımların atılmaması halinde, Caracas'taki meşru hükümete, 'Maduro’nun yaşadığı akıbetin tekrarlanabileceği' yönünde tehditler savurdu.

ABD'Lİ PETROL ŞİRKETLERİ TEMKİNLİ

Bu gelişmeler, Trump yönetiminden yetkililerin, Venezuela’da gerileyen petrol üretiminin yeniden canlandırılması için ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle ilk resmi temaslarını kurduğu bir döneme denk geldi.

Politico'nun haberine göre, petrol şirketlerinin yöneticileri, sosyalist bir yönetimin hâkim olduğu ve siyasi istikrarsızlığın sürdüğü bir ülkeye girmek konusunda temkinli davranıyor. Özellikle ABD güçlerinin geçen cumartesi Maduro’yu ülkeden kaçırmasının ardından bu tereddütlerin arttığı ifade ediliyor.

Sektör kaynaklarına göre şirketler, Venezuela’ya dönüş için hangi teşviklerin sağlanacağını değerlendiriyor. Bu teşvikler arasında, ABD hükümetinin ödeme ve güvenlik garantisi içeren sözleşmeler imzalaması ya da kamu-özel sektör ortaklıkları kurulması gibi seçenekler bulunuyor.

ABD yönetiminde daha önce görev yapmış ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Trump’ın bu konudaki ısrarının göz ardı edilmesinin zor olduğunu belirterek, “Büyük şirketlerin tamamı bu ihtimali uzun süredir ve oldukça ciddi biçimde düşünüyor,” dedi.

Başka bir kaynak ise yönetimin, ABD’de faaliyet gösteren petrol şirketlerini temsil eden güçlü bir ticaret birliği olan American Petroleum Institute’un, Beyaz Saray’a danışmanlık yapacak bir çalışma grubu kurmasını da umduğunu aktardı.

SON GELİŞMELER

Tüm bu iddialara karşın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ABD yönetimiyle Ekim ayından bu yana herhangi bir temas kurulmadığını savundu.

Öte yandan, ülkedeki Amerikan yanlısı muhalefetin lideri María Corina Machado, Venezuela’nın 'Amerika kıtasının enerji merkezi' hâline geleceğini öne sürdü ve Maduro’yu silah zoruyla ülkeden yasadışı bir biçimde kaçırarak ABD'ye getirdiği için Trump’a teşekkür etti.

Trump, dün akşam yaptığı açıklamada ABD’nin Venezuela ile savaş halinde olmadığını vurgularken, yönetiminin Venezuela’da yatırım yapan petrol şirketlerine tazminat ödemeyi ve böylece üretimi koruyup artırmayı değerlendirdiğini de açıkladı.

Maduro ise cumartesi akşamından bu yana Brooklyn’deki, koşulları tartışmalı ve yönetimsel sorunlarıyla bilinen büyük bir hapishanede tutuluyor. Hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve otomatik silah bulundurma suçlamaları da dâhil olmak üzere dört ayrı dava bulunuyor. Venezuela Devlet Başkanı bu suçlamaların tamamını reddediyor ve 'savaş esiri' olduğunu söylüyor.