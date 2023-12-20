Trump'a yargı şoku: Eyalet pusulasından çıkarıldı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:46

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:46

ABD'nin Colorado eyaletinin Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa'nın ayaklanma ile ilgili maddeleri uyarınca tekrar kamu görevine gelemeyeceğine karar verdi.

Tarihi kararda Colorado Yüksek Mahkemesi'nin yargıçları, Trump'ın 6 Ocak 2021'de devlete karşı ayaklandığına hükmederek Colorado'da yapılacak ön seçimlerin pusulalarından eski ABD liderinin çıkarılmasına karar verdi.

Colorado'da alınan kararın federal seviyede Yüksek Mahkeme'ye taşınması bekleniyor. Bu durumda ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak 2021 Kongre baskınının bir ayaklanma sayılıp sayılamayacağına ve Trump'ın dahiliyetinin kendisine kamu görevi yasağı getirmeye yeterli olup olmadığına karar vermek durumunda kalacak. 6 Ocak 2021'de Kongre'de Biden'ın seçim zaferi resmileştirilirken Trump'ın destekçileri, "seçimin çalındığı" iddiasıyla Kapitol Binası'nı basmıştı.

Colorado Yüksek Mahkemesi, kararı 4-3 oyla aldı. Oylamada ayaklanmacıların kamu görevini gelmesini önleyen, tarih boyunca nadiren kullanılan yasa, ilk kez bir başkan adayı için kullanıldı.

Trump kampanyasının sözcüsü Steven Cheung, "ABD Yüksek Mahkemesi'nin hızlı bir şekilde lehimize karar vereceğine ve bu Amerikan olmayan davalara artık son vereceğine eminiz" dedi.

Trump karşıtı gruplar, uzun süredir, ayaklanmacıların kamu görevine gelmesini önleyen ABD Anayasası'nın 14. maddesinin 3. fıkrasının kullanılmasını ve Trump'ın 2024'te yarışa girememesini istiyordu. Bu yasa, ABD'de iç savaş zamanında eski Konfederasyon mensuplarının göreve gelmesini önlemek için çıkarılmıştı.

Michigan Üniversitesi'nden Richard Friedman, The Guardian'a kararı değerlendirirken, "Eğer ABD Yüksek Mahkemesi kararı desteklerse daha fazla soru olacaktır. Bir başkan adayıyla ilgili daha önce yaşamadığımız bir sürece girmiş olacağız. Yüksek Mahkeme, Trump'ın ülke genelinde yarışamayacağına mı karar verecek yoksa Colorado'daki kararın uygun olduğunu söylemiş olup, kararı eyaletlerin kendisine mi bırakmış olacak?" diye sordu.

Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanı Ronna McDaniel, kararı "seçimlere müdahale" olarak değerlendirdi ve avukat ekiplerinin "zafer için mücadeleye yardım etmenin yollarını aradığını" belirtti.

The Guardian gazetesi, mahkemenin tüm yargıçlarının Demokrat Parti tarafından atandığına dikkati çekti. Trump, Cumhuriyetçi Parti'den 2024 için tekrar adaylığını açıklamıştı.

