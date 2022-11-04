Trump'ın eski sevgilisinden tepki çeken itiraflar

04 Kasım 2022 Cuma, 12:27

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump, görevde olduğu dönemde de sonrasında da adının karıştığı skandallarla gündemde kalmayı başardı.

Yeğeni Mary Trump, amcası Donald'ı anlattığı kitabında onu, "Dünyanın en tehlikeli adamı" olarak tanımladı.

Trump'ın eski kız arkadaşı Kara Young ise Inside Edition'a demecinde, eski başkanın kendisine, "zekasını beyaz babasından ve güzelliğini de siyah annesinden aldığını" söylediğini öne sürdü.

"KÖTÜ BİR ŞAKA GİBİYDİ"

İkilinin ilişkileri, Trump 1997'de ikinci karısı Marla Maples'ten boşandıktan sonra başlamış ve iki yıl sürmüştü.

Young, sözlerine şöyle devam etti:

"Hani biri size bir şaka yapar ve ilk etapta anlamazsınız ya, öyle bir şey. Kavga falan etmiyorduk, her şey normaldi. Sadece bu hiç komik değil diyebildim..."

"TEKRAR ADAY OLMASIN..."

Young ayrıca, "Onu seveceğimi düşünmemiştim çünkü tipim değildi. Tipim olduğunu düşünmüyordum, ama sonunda oldu. İnanması zor biliyorum, fakat Donald çok komik ve gerçekten iyi bir kişiliği vardı” dedi.

Donald Trump ile konuşmayalı altı yıl olduğunu belirten Young, "Kazandığında onu tebrik etmek için aradım" dedi.

Young ayrıca, Trump'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini, ancak bunu yapmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.