Trump’ın oğlu, bankaları hedef aldı: 10 yıl içinde yok olabilirler

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu ve kripto girişimcisi Eric Trump, geleneksel bankacılık sisteminin blockchain teknolojilerini benimsemediği takdirde 10 yıl içinde yok olabileceği uyarısında bulundu.

Trump’ın oğlu, bankaları hedef aldı: 10 yıl içinde yok olabilirler
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:04

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu ve kripto girişimcisi Eric Trump, “finansal sistemin yavaşlığı ve verimsizliğini” sert sözlerle eleştirdi. 

“Modern finansal sistem bozuk, yavaş ve pahalı” diyen Trump, dijital paraların ve merkeziyetsiz finans sistemlerinin bu sorunlara çözüm sunduğunu savundu.

Mart ayında “American Bitcoin” adlı bir bitcoin madenciliği şirketi kuran Eric Trump, kripto para dünyasına yönelme nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Bankacılık sistemimizin yalnızca ultra zenginleri kayırdığını ve büyük çoğunluğa karşı bir silah gibi kullanıldığını fark ettiğimde dijital finansın önemini gördüm.”

Trump’a göre, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları, bireylerin birbirleriyle doğrudan işlem yapmasına olanak tanıyor ve çoğunlukla düşük ya da sıfır işlem ücreti alıyor. Bu da gelirini bu ücretlerden sağlayan geleneksel bankaları tehdit ediyor.

Eric Trump, blockchain teknolojisinin bankaların tüm işlevlerini daha verimli biçimde yerine getirebildiğini savunarak şu iddiayı ortaya attı:

“Eğer bankalar neler olup bittiğine dikkat etmezse, 10 yıl içinde yok olacaklar.”


Etiketler: #ABD #Eric Trump

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