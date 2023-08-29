Trump'ın parmak izleri alay konusu oldu!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:08

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:08

Eski ABD Başkanı, Donald Trump, aralarında eski avukatının da bulunduğu 18 kişiyle birlikte sahtecilik ve seçimlere müdahale gibi pek çok suçlamayla karşı karşıya kalmasının ardından tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Bu şekilde, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçti.

Bu sırada, 97 kg ağırlığında ve 190 cm uzunluğunda devasa bir insan olan Trump'ın, minik parmak izleri de alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları içeriklerle bu durumla dalga geçti.

İşte, o fotoğraflar: