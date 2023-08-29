Trump'ın parmak izleri alay konusu oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı. Başkanın, sosyal medyaya sızan sabıka fotoğrafının ardından, parmak izleri de alay konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:08
Trump'ın parmak izleri alay konusu oldu!
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Eski ABD Başkanı, Donald Trump, aralarında eski avukatının da bulunduğu 18 kişiyle birlikte sahtecilik ve seçimlere müdahale gibi pek çok suçlamayla karşı karşıya kalmasının ardından tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Bu şekilde, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçti.

Bu sırada, 97 kg ağırlığında ve 190 cm uzunluğunda devasa bir insan olan Trump'ın, minik parmak izleri de alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları içeriklerle bu durumla dalga geçti.

İşte, o fotoğraflar:


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Donald Trump Trump parmak izi

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