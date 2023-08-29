Trump'ın parmak izleri alay konusu oldu!
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı. Başkanın, sosyal medyaya sızan sabıka fotoğrafının ardından, parmak izleri de alay konusu oldu.
Eski ABD Başkanı, Donald Trump, aralarında eski avukatının da bulunduğu 18 kişiyle birlikte sahtecilik ve seçimlere müdahale gibi pek çok suçlamayla karşı karşıya kalmasının ardından tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Bu şekilde, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçti.
Bu sırada, 97 kg ağırlığında ve 190 cm uzunluğunda devasa bir insan olan Trump'ın, minik parmak izleri de alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları içeriklerle bu durumla dalga geçti.
İşte, o fotoğraflar:
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Bunun adı IMF programı!
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Karabulut ailesinin ilk avukatı konuştu
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- Yolun sonu kupa!
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?
- Türkiye için en büyük tehdide dikkat çekti
- Erdoğan İstanbul’u şimdiden kazandı mı?
- Mehmet Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' açıklaması