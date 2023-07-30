Trump'tan Biden'a küfür: 'Aptal bir o..... çocuğu'

Yayınlanma: 30.07.2023 - 17:41

Güncelleme: 30.07.2023 - 17:41

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde yarışı kaybederek koltuğunu kaptırdığı Joe Biden'a hakaret eden açıklamalarda bulundu.

Trump, Pensilvanya'da düzenlenen mitingde "Sağlığının zirvesinde olmayan biriyle uğraşıyoruz ve hiç bir zamanda sağlığının zirvesinde olmadı. Karşımızda aptal bir o..... çocuğu olan bir adam var" ifadelerini kullandı.

Göç politikası ve sınır korumasıyla ilgili konuşurken bu sözleri sarf eden Trump, "Akıl hastanelerinden ve hapishanelerden insanların, ayrıca teröristlerin ABD'yi işgal ettiğini" iddia etti.

2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den tekrar başkan adayı olacağını açıklayan Trump, Biden'a "sahtekar" ve "ABD'nin en yozlaşmış Başkanı" şeklinde hitap etti.

Trump, tekrar başkanlık için biden ile yarışacağını belirtti ve seçilmesi durumunda Biden'ı soruşturması için bizzat özel yetkili atayacağını söyledi.