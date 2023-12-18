Trump'tan itiraf geldi: Bizim hatamız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki durumun "ABD'nin hatası yüzünden kontrolden çıktığını ve şimdi bir felakete dönüşme tehdidi taşıdığını" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:24
Trump'tan itiraf geldi: Bizim hatamız
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Truth sosyal medya platformunda bir paylaşımda bulundu.

Trump, Orta Doğu'daki durumun "ABD'nin hatası yüzünden kontrolden çıktığını ve şimdi bir felakete dönüşme tehdidi taşıdığını" söyledi.

Trump, "ABD, Orta Doğu'nun tamamen kontrolden çıkmasına izin verdi. Gerçekten kötü şeyler oluyor ve tüm bunları durdurmak bizim elimizde. Güç ve hassasiyetle ele alınmazsa bir felaket yaşanabilir" dedi.

Trump, bu durumun Ukrayna'daki çatışma için de geçerli olduğunu yazdı.


ABD Donald Trump

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