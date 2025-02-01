Trump'tan Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi: Etkileri ne olabilir?

Yayınlanma: 01.02.2025 - 17:43

Güncelleme: 01.02.2025 - 17:43

Getty Images Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde birçok başkanlık kararnamesi imzaladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını Cumartesi günü başlatacağını açıkladı.

Trump ise Cuma günü yaptığı açıklamada Kanada petrolüne yüzde 10'luk daha düşük bir gümrük vergisi uygulanacağını ve bunun 18 Şubat'ta yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Başkan ayrıca Avrupa Birliği'nin ABD'ye iyi davranmadığını, gelecekte AB'ye de gümrük vergisi uygulamayı planladığını söyledi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin "on milyonlarca Amerikalının ölümüne neden olan yasa dışı fentanil maddesini tedarik etmeleri ve ülkemize sokmalarına izin vermelerine" bir yanıt olduğunu söyledi.

Trump ayrıca bu hamlenin ABD sınırlarından geçen çok sayıda belgesiz göçmenlere ve komşularıyla olan ticaret açıklarına yönelik olduğunu birçok kez yineledi.

Trump'ın basın sözcüsü Leavitt, Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, bunların "Başkan tarafından verilen ve tutulan sözler" olduğunu kaydetti.

Seçim kampanyası sırasında Trump, Çin mallarına yüzde 60'a varan gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmiş, ancak Beyaz Saray'daki ilk gününde hemen harekete geçmeyerek yönetimine konuyu inceleme talimatı vermişti.

ABD'nin Çin'den yaptığı mal ithalatı 2018'den bu yana yatay bir seyir izliyor. Ekonomistler bu durumu kısmen Trump'ın ilk döneminde artırdığı gümrük vergilerine bağlıyor.

Bu ayın başlarında üst düzey bir Çinli yetkili, ABD'den ismen bahsetmeksizin, Trump'ın başkanlığa dönüşüyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı tehdidinin yeniden gündeme geldiğini belirtmiş ve korumacılığa karşı uyarıda bulunmuştu.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, ülkesinin ticaret gerilimlerine "kazan-kazan" çözümü aradığını ve ithalatını genişletmek istediğini söyledi.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları

Geçen yıl ABD'ye ithal edilen malların yüzde 40'ını oluşturan Çin, Kanada ve Meksika ABD'nin en büyük ticaret ortakları.

Yeni vergilerin büyük bir ticaret savaşını başlatabileceği ve ABD'de fiyatları artırabileceği endişeleri dile getiriliyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Cuma günü yaptığı açıklamada "Bu bizim istediğimiz bir şey değil, ama eğer onlar uygularsa biz de harekete geçeceğiz" dedi.

Kanada ve Meksika, ABD'nin gümrük vergilerine kendi önlemleriyle karşılık vereceklerini söylemiş, aynı zamanda Washington'a ABD sınırlarıyla ilgili endişeleri gidermek için harekete geçtiklerine dair güvence vermeye çalışmışlardı.

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği petrole vergi konulması, Trump'ın hayat pahalılığını düşürme vaadini baltalama riski taşıyor.

Gümrük vergisi nedir?

Gümrük vergileri yurt dışında üretilen mallara uygulanan bir ithalat vergisi.

Teorik olarak, bir ülkeye gelen ürünlerin vergilendirilmesi, daha pahalı hale geldikçe insanların bunları satın alma olasılığının azalması anlamına geliyor.

Bu adımla, daha ucuz yerli ürünlerin satışının artırılarak ülke ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.

Ancak ithal enerji üzerindeki gümrük vergilerinin maliyeti işletmelere ve tüketicilere yansıtılabilir ve bu da benzinden gıdaya kadar her şeyin fiyatını artırabilir.

ABD petrol rafinerilerinde işlenen ham petrolün yaklaşık yüzde 40'ı ithal ediliyor ve bunun büyük çoğunluğu Kanada'dan geliyor.

Kanada ve İngiltere merkez bankalarının eski başkanı Mark Carney, gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi vuracağını ve enflasyonu artıracağını söyledi.

Kanada Liberal Partisi'nin lideri olarak Başbakan Trudeau'nun yerine aday olan Carney, "ABD'nin dünya çapındaki itibarına zarar verecekler" dedi.