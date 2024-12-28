Trump'tan mahkemeye başvuru: 'TikTok yasağını erteleyin!'

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin ertelenmesi amacıyla Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Trump'tan mahkemeye başvuru: 'TikTok yasağını erteleyin!'
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DHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:20

20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin uzatılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

"BAŞKAN, YASAKLANMASINA KARŞI ÇIKIYOR"

Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor” dedi.


Etiketler: #Donald Trump #Trump #TikTok

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