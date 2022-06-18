Trump'tan Ukrayna çıkışı: Biden'ın politikaları muhtemelen Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak

18 Haziran 2022 Cumartesi, 13:47

ABD eski Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, mevcut ABD yönetiminin Ukrayna politikasını eleştirerek, ABD'nin Ukrayna'daki eylemlerinin "bir dünya savaşına yol açabileceğini" iddia etti.

Trump, "Şu anda Başkan olsaydım, Ukrayna'daki mevcut durum yaşanmazdı" dedi.

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Donald Trump, Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağladığı askeri ve mali yardımları da eleştirdi.

Trump, "Ukrayna'daki durum, yönetme şeklimiz nedeniyle muhtemelen bir Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak. Ukrayna'ya 16 milyar doların üzerine 40 milyar dolar daha ayırıyoruz. Bu da toplam 56 milyar dolar ediyor" diye konuştu.

Trump ayrıca, Avrupa'nın, ABD'nin Ukrayna'ya ayırdığı fonların ve yardımların yanında sadece küçük bir destek sağladığını öne sürdü.