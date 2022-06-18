Trump'tan Ukrayna çıkışı: Biden'ın politikaları muhtemelen Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak
ABD eski Başkanı Trump, Washington yönetimini Ukrayna politikası nedeniyle eleştirerek, bu politikanın "Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini" öne sürdü.
ABD eski Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Donald Trump, mevcut ABD yönetiminin Ukrayna politikasını eleştirerek, ABD'nin Ukrayna'daki eylemlerinin "bir dünya savaşına yol açabileceğini" iddia etti.
Trump, "Şu anda Başkan olsaydım, Ukrayna'daki mevcut durum yaşanmazdı" dedi.
WASHİNGTON'UN POLİTİKASI, MUHTEMELEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NA YOL AÇACAK
Donald Trump, Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağladığı askeri ve mali yardımları da eleştirdi.
Trump, "Ukrayna'daki durum, yönetme şeklimiz nedeniyle muhtemelen bir Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak. Ukrayna'ya 16 milyar doların üzerine 40 milyar dolar daha ayırıyoruz. Bu da toplam 56 milyar dolar ediyor" diye konuştu.
Trump ayrıca, Avrupa'nın, ABD'nin Ukrayna'ya ayırdığı fonların ve yardımların yanında sadece küçük bir destek sağladığını öne sürdü.
Video Haberler
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- Enflasyonda korkutan senaryo
- MHP'li başkan 'cinsel istismar'dan tutuklandı
- 'Koltuk-mevki-makam gözlerini bürümüş'
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu
- Kripto para piyasaları toz duman!