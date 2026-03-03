ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası, İran'dan ateşlenen füzeler Körfez başkentlerindeki ABD askeri varlığı ve hayati enerji tesislerini hedef almıştı. Tahran yönetiminden, saldırılara dair çelişkili açıklamalar gelmişti. Bu durum, İran ordusunun, ülkedeki siyasi otoriteden bağımsız hareket ettiğine yönelik yorumlara neden olmuştu.

İsrail'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan, ABD'li ünlü televizyon yorumcusu Tucker Carlson, programında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar’ın, ülkelerinde bombalı saldırı planladığı iddia edilen İsrail istihbarat servisi Mossad’a bağlı ajanları yakaladığını öne sürerek, “İran’ın da saldırdığı Körfez ülkelerinde İsrailliler neden bombalı saldırılar düzenlesin? Aynı tarafta değiller mi?” diye sordu.

Carlson, “İsrail, İran’a zarar vermek istiyor — ama aynı zamanda Katar’a, BAE’ye, Suudi Arabistan’a, Bahreyn’e, Umman’a ve Kuveyt’e de zarar vermek istiyor,” ifadelerini kullandı.

Carlson ayrıca, İsrail’in ABD’nin Arap müttefikleri arasında bilinçli olarak kaos çıkardığını iddia etti.

İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şubat ayında İsrail güçleri, Carlson ve ekibini, Washington’ın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile yaptığı röportajın hemen ardından İsrail topraklarında kısa süreli olarak gözaltına almıştı.

Röportajda Huckabee, Yahudilerin Filistin topraklarını kolonize etme konusunda 'ilahi bir hakka' sahip olduğunu savunmuş ve Filistin ulusal kimliğini reddetmişti.

Söz konusu röportaj, Carlson’ın İsrail’in Hristiyanlara yönelik 'şoke edici' muamelesini eleştirmesi ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs’te Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Hristiyanların korunmasını sağlayamadığı gerekçesiyle Huckabee’yi suçlamasının ardından yaşanan kamuya açık tartışmayı takip etmişti.

2025 yılında Katar’da, Gazze’den gelen Filistinli mültecileri ziyaret eden ve İsrail’i çocukları öldürmekle suçlayan Carlson, ABD’deki İsrail yanlısı bir grup tarafından 'Yılın Yahudi Karşıtı' ilan edilmişti. Grup, bu gerekçeyi Carlson’ın, 'Gazze’deki soykırıma karşı çıkmasına' dayandırmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Carlson’ın son açıklamaları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları sırasında geldi. İki ülkenin cumartesi günü başlattığı ortak harekâtta İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İlk saldırılarda, İran’ın güneyindeki bir okula düzenlenen bombardımanda yaklaşık 150 kız öğrencinin öldüğü aktarıldı.

İran ise misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı ve petrol ticaret yollarını kapattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), 700 insansız hava aracı ve yüzlerce füze kullanarak 500’den fazla ABD ve İsrail noktasını hedef aldığını açıkladı.

İran, 2 Şubat'ta, Suudi Arabistan’ın Ras Tanura kentindeki Aramco petrol rafinerisini vurdu. Söz konusu saldırıların ardından, Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisini kapatması ve Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini durdurması üzerine Avrupa’da gaz fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında yükseldi.

Artan gerilim nedeniyle sigorta şirketleri, Basra Körfezi’ndeki gemiler için savaş riski teminatlarını iptal etti.