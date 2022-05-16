Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde patlama

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’inin evinde gaz sızıntısından dolayı patlama yaşandığı bildirildi.

AA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:37
Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde patlama
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Tunus yerel medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Şerafeddin’in evinde gaz sızıntısından dolayı yaşanan patlamada, Bakan'ın yara almadan kurtulduğu, eşinin ise yaralandığı kaydedildi.

Bakan Şerafeddin’in evinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtilen haberde, Bakan eşinin ise başkent Tunus’ta yer alan Ben Arus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.


Tunus patlama

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