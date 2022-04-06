Tunus ile Türkiye arasında kriz: Erdoğan'a yanıt verdiler

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi karmaşa ve belirsizliğin devam ettiği Tunus’ta yaşananlarla ilgili olarak sarfettiği sözler iki ülke arasında gerilim yarattı.

Tunus’ta meclisin feshedilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları üzüntüyle izlediklerini açıklarken, “Seçilmişlerin bulunduğu Meclis’in feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir” ifadesini kullanmıştı.

“KABUL EDİLEMEZ”

Erdoğan’ın sözlerine Tunus Dışişleri Bakanlığı bir yanıt verdi. Tunus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bu açıklamalar Tunus’un içişlerine kabul edilemez bir müdahale” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, “Tunus, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri karşısında şaşkınlığını belirtiyor… Bu açıklamalar kabul edilemez. Tunus dost ülkelerle yakın ilişki kurmaya hevesli olduğunu hatırlatır fakat kararları bağımsızlığına ve egemenliğini reddeden ülkelere karşı olacaktır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da Tunus’ta mevkidaşı Kays Said ile görüşmüştü.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman Jerandi de Twitter üzerinden, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü ve Tunus’taki Türkiye büyükelçisinin Tunus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, “Tunus’ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi’nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus’ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan yol haritasının hayata geçirilmesine önem atfediyoruz” demişti.

Erdoğan açıklamasının devamında ise “Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus’taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu meclisin feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus’un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz” sözlerini kullanmıştı.

TUNUS’TA NE OLUYOR?

Tunus’ta gerilim 2021’in Temmuz ayında başladı. Geçen yıl ülkede başlayan halk ayaklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam Meşişi’yi görevden aldı ve parlamentonun yetkisini de dondurdu.

Başta parlamentonun yetkisinin 30 gün dondurulacağı belirtilirken Said bu süreyi uzattı ve bu süreç zarfında ülkeyi de yönetmeye devam etti.

Said’in aldığı karar uluslararası kamuoyundan da tepki çekerken bazı Tunuslu siyasetçiler yaşananları “darbe” olarak yorumladı. Olayların yaşanmasından sonra Nahda Hareketi’nin lideri Raşid Gannuşi yaşananların demokrasiye saldırı olduğunu açıkladı. Halk tepki gösterirken Said, parlamentonun 30 günlük dondurulma süresinin dolmasından sonra 24 Ağustos’ta OHAL kararlarını uzatmıştı.

2021 yılının Ekim ayında Said, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak Necla Bouden’i atarken, tepkiler de dinmedi. Said, 6 Şubat’ta yürütmeyi de kendine bağlarken muhalefet de bu karara tepkisini gösterdi.

ERDOĞAN, SANAL OTURUMA TEPKİYE YORUM YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklama yaptığı gelişme ise geçen hafta parlamentodaki vekillerin yarısından fazlasının sanal bir oturum düzenlemesiyle patlak verdi. Meclisteki 217 vekilden 121’i oturuma katılmış ve oturumda Said’in meclisin dondurulması ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırma kararının iptali için oylama yapılmıştı. Bu oylamada 116 vekil kararların iptaline karar vermişti.

Temsilciler Meclisi’nin düzenlediği sanal oturum Said’in tepkisini çekerken Anayasa’nın 72’nci maddesine dayanarak meclisi feshetmişti.

Kaynak: Sözcü