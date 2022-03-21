Tunus’ta tren kazası: Çok sayıda yaralı var
Tunus’ta şehirler arası sefer yapan iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.
Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Susa vilayeti üzerinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni'nin, Tunus'un başkenti Tunis'in güneyinde çarpışması sonucu çoğu hafif olmak üzere 65 kişinin yaralandığı belirtildi.
AFP'nin yerel acil servislerden elde ettiği bilgilere göre ise yaralı sayısı 95 kişi olarak aktarıldı.
Kaza, güney Tunus'un Jbel Jelloud bölgesinde yerel saatle 09:30'da meydana geldi.
Sivil savunma sözcüsü Moez Triaa AFP'ye verdiği demeçte, "Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve ölen olmadı" diyerek trenlerden birinde yolcuların olduğunu, diğerinin ise boş olduğunu sözlerine ekledi.
Triaa, yaralıların çoğunda kırıklar olduğunu ancak bunların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
YILLARDIR KAZA MERKEZİ
Tunus'un eskiyen demiryolu sisteminde son yıllarda birkaç kaza daha meydana gelmişti.
2016 yılının bugün yaşanan kazanın meydana geldiği bölgenin yakınlarında, bir trenin daha önce bir halk otobüsüne çarpması sonucu en az beş kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.
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