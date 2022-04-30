Tunus'ta terör operasyonu: 10 terörist yakalandı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:08

Tunus'ta 2011'den bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan bu saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda 10 teröristin yakalandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör suçlarıyla ilgili davalarda aranan 7 kişinin yakalandığı ifade edildi.

IŞİD HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ

Açıklamada, yakalananlar arasında daha önce 48 ve 36 yıl hapis cezası alan 2 kişinin bulunduğu aktarıldı. Operasyonlara ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca ülkenin orta kesimlerindeki bir kentte terör örgütü IŞİD'e mensup 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.