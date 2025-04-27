Türk asıllı Alman siyasetçi, Tesla'yı "Nazi arabası" olarak niteledi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:58

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:58

Almanya Federal Konseyi Üyesi Cansel Kızıltepe, Tesla’yı sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda “Nazi arabası” olarak tanımladı.

Kızıltepe’nin bu ifadeleri, Tesla’nın son dönemde düşen satış rakamlarını yorumlarken geldi. Tepki çeken paylaşım kısa sürede silindi.

Kızıltepe, sildiği paylaşımında, “Kim Nazi arabası sürmek ister ki? Elektrikli araç satışları artıyor ama Tesla bundan yararlanamıyor” ifadelerini kullandı.

Ancak bu sözler, Tesla'nın Avrupa’daki tek üretim tesisinin bulunduğu Brandenburg Eyaleti yetkililerinin sert tepkisini çekti.

Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke, açıklamayı “tamamen yersiz” olarak nitelerken, Eyalet Ekonomi Bakanı Daniel Keller, Kızıltepe'den sözlerini geri çekmesini talep etti.

Tüm tepkilere rağmen Kızıltepe, Cuma günü X’te yaptığı yeni bir paylaşımda, Musk hakkındaki değerlendirmesinin arkasında durduğunu belirtti ve Tesla’nın satışlardaki düşüşünü CEO’nun “aşırı sağ görüşlerine” bağladığını yineledi.

Tesla'nın 2024 yılı ilk çeyreğinde araç teslimatları küresel ölçekte bir önceki yıla göre %13 azaldı. Şirketin otomotiv gelirleri %20 düşerken, net kârı ise %71 geriledi.

Yılın başlarında Tesla’nın Berlin yakınlarındaki Gigafactory tesisi protestocuların hedefi oldu. Fabrika duvarına Tesla logosunun yanına "Heil Tesla" ifadesi yansıtıldı.

MUSK UZUN SÜREDİR HEDEFTE

ABD'li milyarder Elon Musk, Avrupa Birliği'nde (AB) sağa yakın siyasi görüşleri nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği destek ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı, özellikle Brüksel’in politikalarıyla çelişen duruşu nedeniyle Musk’a yönelik tepkileri artırmıştı.

Musk ise AB'yi sansür uygulamak, bürokrasi ile ekonomiye zarar vermek ve ulusal egemenliği zayıflatmakla suçluyor. AB’nin politikalarını sık sık ifade özgürlüğünü ve ulusal bağımsızlığı bastırmakla itham ediyor.

Donald Trump’ın başkanlık kampanyası töreninde Musk'ın yaptığı bir hareketin Nazi selamı (Sieg Heil) olduğu iddia edilmiş, Musk bu suçlamaları siyasi amaçlı bulduğunu söyleyerek reddetmişti.