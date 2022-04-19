Türk askerine Tinder tuzağı
ABD’li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in Türk askerlerine yönelik Tinder tuzağı ifşa oldu.
ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, aralarında askeri personelin de olduğu çok sayıda Türk vatandaşı sosyal medyada tuzağına düşürerek, Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri varlığı ile savunma sanayisine dair bilgi derlediği ortaya çıktı.
Snell’in, ‘Tinder’ gibi sosyal çöpçatanlık uygulamalarıyla da iletişime geçtiği askeri personelle cinsel içerikli sohbetlerde bulunup, video ve fotoğraf paylaşarak gizli bilgilere erişmeye çalıştığı öğrenildi.
AZERBAYCAN ASKERLERİ DE HEDEFİNDE
Snell, Ermenistan’la iş birliği içinde ikinci Karabağ Savaşı'nda, ele geçirdiği bilgiler ile Türkiye ve Azerbaycan aleyhtarı yayınlar yaptığı belirlendi.
SINIR DIŞI EDİLMİŞ
2016’da Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollardan girerken yakalandığı, ‘askeri yasak bölgeyi ihlal ve casusluk’ suçlamasıyla 2016 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında tutuklu kalmasının ardından sınır dışı edildi.
Snell'in hakkında, sosyal medya üzerinden PKK/YPG ile FETÖ ile etkileşim halinde olması, FETÖ bağlantılı ‘The Investigative Journal’ internet sitesi yazarlarından biri olması sebebiyle Türkiye'ye giriş yasağı bulunuyor.
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