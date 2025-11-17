Türk bayraklı gemi İHA saldırısında hedef alındı

Ukrayna’nın İzmail Limanı yakınlarında seyreden Türk bayraklı ORINDA adlı LPG tankeri, bildirilen bir İHA saldırısında hedef alındı. Saldırı sırasında gemide tahliye işlemleri yapılıyordu.

16 mürettebatın tamamı, bir mühimmatın gemiye isabet etmesinden önce güvenli şekilde ayrılmayı başardı.

Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ukraynalı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, Türk makamlarının da gelişmeleri yakından takip ettiği açıklandı.

Yetkililer, yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra hasarın kapsamına ilişkin detaylı bir inceleme yapılacağını belirtti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir” denildi.

TÜRK GEMİLERİNE YÖNELİK İLK SALDIRI DEĞİL

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Türk bayraklı veya Türk işletmeli gemiler daha önce de saldırıya uğramıştı.

2024’te, Mısır’a Ukrayna tahılı taşıyan Türk işletmeli bir kargo gemisi, Romanya kıyılarına yaklaşık 30 mil mesafede füze saldırısına maruz kalmıştı. Can kaybı yaşanmamış ancak gemi ciddi hasar almıştı.

Bir yıl önce ise Türk sahipli Şükrü Okan adlı gemi, Karadeniz’in kuzeybatısında Rus donanması tarafından durdurulmuş, otomatik silahlarla uyarı ateşi açılmış ve ardından helikopterle gemiye baskın düzenlenmişti.

Rusya, geminin “dur” emairine uymadığını iddia ederken, Ankara Moskova’yı tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınması konusunda uyarmıştı.

Şükrü Okan olayının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Rusya’ya uygun yollarla uyarı yapıldığını belirterek, Karadeniz’de güvenliği zedeleyen eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.