Reuters: Türkiye ve Katar Kabil Havalimanı için anlaştı
Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı'nda güvenliğin sağlanması konusunda bir mutabakat sağlanırken, diğer detaylarla ilgili görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.
Diplomatik kaynakların Reuters'a verdiği demeçlere göre; Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı'nda güvenliğin sağlanması konusunda mutabakat sağlandı. Diğer detaylar ise görüşülüyor.
Türk diplomatik kaynakları gündemdeki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamada bulunurken, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili bilgi veren bir kaynak "Güvenliği dışarıda Taliban, içeride ise (Kabil Havalimanı'nı) kim işletiyorsa onun sağlaması bekleniyor. Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor" dedi.
Kaynaklar ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkta iki tarafın da Türkiye'nin arabuluculuğuna sıcak baktıklarını ifade etti.
Kaynaklar ayrıca İsrail ile değişik diplomatik seviyelerde görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyebileceğini, iki ülkenin İsrail doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürmeyi değerlendirebileceğini ifade etmişti.
Kaynaklar bununla ilgili net bir takvim olmadığını kaydetti.
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