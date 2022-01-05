Katar'daki Süper Kupa maçında biletlerin ücretsiz dağıtıldığı iddiası

Beşiktaş Kulübü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Katar'da oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde ilgi azlığı sebebiyle biletlerin ücretsiz dağıtılmaya bağlandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 14:29
Katar'daki Süper Kupa maçında biletlerin ücretsiz dağıtıldığı iddiası
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa mücadelesinde bilet krizi yaşandığı öne sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) izni dahilinde az sayıda bilet satılması sebebiyle Doha Büyükelçiliği'nin taraftarları maça çekmek amacıyla ücretsiz bilet dağıtımına başladığı belirtildi.

Haberde, 40 bin 740 kişilik Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sadece 5 bin adet biletin satılabildiği kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Katar'daki Süper Kupa maçına İstanbul'daki kulüp toplantılarını gerekçe göstererek katılmayacağı öğrenildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler