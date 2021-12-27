Türk Lirası değer kaybederken Bulgarlar kelepir alışveriş derdinde

27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:15

Associated Press’te yer alan habere göre, Bulgaristan vatandaşları Noel alışverişi için Türkiye’ye akın etti.

AP, Türkiye’nin açıklanan resmi enflasyon rakamının çok üzerinde bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu belirterek “Bulgar müşteriler için Türk marketleri kelepir haline geldi. Bulgarlar ülkeyi bavulları dolu halde terk ediyor” ifadelerini kullandı.



Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında bu yıl yüzde 60 oranında değer kaybettiğini hatırlatan AP, turistlerin bu kur farkından faydalandığına dikkat çekti.



AP’ye demeç veren Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, turistlerin sayısının son haftalarda dört katına çıktığını söyledi.



“TÜRKLERİN ALIM GÜCÜ...”



Reisoğlu, “Otoparklar Bulgar arabalarıyla dolu, Edirne ve İstanbul plakalarını görmek neredeyse imkansız hale geldi” dedi. Bulgarlar vatandaşların deli gibi alışveriş yaptığını belirten Reisoğlu, Bulgar müşterilerin ne olduğuna bakmaksızın aynı üründen onlarca satın aldıklarını dile getirdi.



Haberde, Yunanistan vatandaşlarının da alışveriş için Türkiye’yi seçtiği kaydedilirken “Gelen zamlarla birlikte ekmek almak için soğuk havada uzun kuyruklarda bekleyen Türklerin alım güçlerinin düştüğü acı bir şekilde gözler önüne serildi” ifadeleri kullanıldı.





