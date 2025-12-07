Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel faaliyetleri başladı

Toplantı, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Bişkek'te, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıkıdov’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Yatırım Fonu, üye devletleri genelinde projeleri finanse etme yetkisiyle Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşudur.

Fon, ticaretin genişlemesini, lojistik ve altyapı odaklı bağlantısallığın iyileştirilmesini ve sınır ötesi yatırımların artırılmasını destekleyerek Türk ülkeleri arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yönetim Kurulu, Fonun operasyonel faaliyetlerine başlama kararının, üye devletler arasında kurumun kaynak dağıtımına ve öncelikli projelerin ilerletilmesine yönelik artan beklentilere yanıt verdiğini belirtti.

Bişkek'te ikinci oturum için toplanan Guvernörler Kurulu, Fonun 2024 Yıllık Raporu ve Denetlenmiş Mali Tablolarını onayladı, Guvernörler Kurulu'nun Usul Kurallarını kabul etti.

Guvernörler, üye devletler genelindeki koordineli çabaların ardından, faaliyetler için gereken kurumsal çerçevenin çoğunun 2025 yılında tamamlandığını belirtti.

Proje hazırlıklarına ilişkin çalışmaları devam etmekte olan operasyonel çerçevenin 2026 başlarında uygulamaya konulmasıyla birlikte finansman faaliyetlerinin başlaması bekleniyor. Fon ayrıca, gelecekteki eş finansman düzenlemeleri için zemin hazırlamak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarıyla istişarelerde bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Fon’un Özbekistan Guvernörü Laziz Kudratov, Guvenörler Kurulu Başkanı seçildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı, ve Fon’un Azerbaycan Guvernörü Mikayil Cabbarov ise bir sonraki yıllık toplantıya kadar görev yapmak üzere Başkan Yardımcısı seçildi. Kurul ayrıca, üçüncü yıllık toplantısını 2026 yılının ikinci yarısında Taşkent'te düzenlemeyi değerlendirecek.

Toplantıya Türk Yatırım Fonu üye devletlerini temsil eden Guvernörler katıldı. Kırgız Cumhuriyeti Guvernörü ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sydıkov; Türkiye Guvernörü ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik; Azerbaycan Geçici Guvernör Yardımcısı ve Ekonomi Bakan Birinci Yardımcısı Elnur Aliyev; Kazakistan Guvernörü Yardımcısı ve Maliye Bakan Yardımcısı Dauren Kenbeil; Kırgız Cumhuriyeti Guvernörü Yardımcısı ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurbek Akzholov; Özbekistan Guvernörü Vekili ve Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Khurram Teshabaev; Türkiye Guvernörü Vekili ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez; Macaristan Guvernörü Vekili ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Gábor Matula, Türk Yatırım Fonu’nun İkinci Guverlörler Kurulu toplantısında hazır bulundu.

Fon'u, Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev, Genel Müdür Ramil Babayev ile Fon heyetinin diğer üyeleri temsil etti.