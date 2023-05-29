Türk Yetkili, Rus basınına konuştu: Arabuluculuk, dış politikamızın önceliklerinden biri

Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:33

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:33

Bir Türk yetkili, Rus basını RIA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından "Rusya-Ukrayna savaşını çözmeye çalışacağına devam edeceğini" söyledi.

Yetkili, "Türkiye'nin bu ihtilafta arabuluculuk yapması konusu dış politikamızın önceliklerinden biri. Erdoğan, hem Rus hem de Ukraynalı liderlerle güven ilişkisi içinde olan belki de tek dünya lideri. Acil ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik çağrı ve teklifler devam edecektir. Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere, bu çatışmanın kazananı olmayacaktır" dedi.

Tahıl anlaşmasının da Erdoğan için bir "öncelik" olmaya devam ettiğini ve Ankara'nın bu anlaşmanın sorunsuz bir şekilde işlemesi için "çaba göstereceğini" ifade eden yetkili, bu anlaşmanın imzalanmasının Türkiye için "önemli bir dış politika başarısı" olduğunu kaydetti.

Yetkili, "Rus ürünlerinin ihracatıyla ilgili bazı sorunlar var, riskler var. Şimdi mekanizmanın sorunsuz işlemesi önemli, Erdoğan'ın çabalarının buna yönelik olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GAZ MERKEZİ

Yetkili, Rusya'nın Türkiye'de önerdiği gaz merkezi projesine ilişkin müzakere sürecinin "yakın gelecekte yoğunlaştırılabileceğini" söyledi.

Yetkili, "Yakın gelecekte konuyla ilgili müzakerelerin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Zaten Erdoğan da dün programını açıkladı ve bu projeyi öncelikleri arasında saydı" dedi.