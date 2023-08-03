Türk yetkili: Türk-Rus ilişkilerini bozmaya yönelik girişimler beyhudedir

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:27

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:45

Üst düzey bir Türk yetkili, RIA Novosti'ye verdiği demeçte Türk-Rus ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türk yetkili, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin "liderlerin güvene dayalı tutumu üzerine inşa edildiğini, dışarıdan olumsuz bir arka plan yaratma girişimleri olduğunu, ancak bunların beyhude" olduğunu söyledi.

Yetkili, "Medyada (Türkiye ile Rusya arasındaki) ilişkileri bozmak için değil ama diyelim ki olumsuz bir arka plan yaratmak için bazı girişimler var. Bunlar boşuna, çünkü iki ülkenin liderleri güvene dayalı ilişkiler kurdular, (Erdoğan ve Putin) sürekli temas halindeler. Sanırım (Putin'in Türkiye'ye yapacağı) ziyaret de iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli olacak" dedi.

"YENİ ANLAŞMALAR İMZALANABİLİR"

Yetkili, Ankara'nın, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında Moskova ile enerji sektörü de dahil olmak üzere işbirliği anlaşmaları imzalamayı göz ardı etmediğini söyledi.

Ziyaret sırasında işbirliği anlaşmaları imzalanması olasılığı sorulduğunda yetkili, "Büyük ihtimal" yanıtını verdi.

"Türk-Rus ilişkilerinin geniş bir yelpazeyi kapsadığını ve her alanda verimli bir işbirliği" olduğunu kaydeden yetkili, "Ziyaretle birlikte işbirliğimizi hangi alanlarda genişletebileceğimiz, hangi alanlarda güçlendirebileceğimiz netlik kazanacak. Bunlar (anlaşmalar) enerjiden orman yangınlarıyla mücadelede işbirliğine kadar pek çok alanda mümkün, ki bunun etkinliğini son dönemde gördük" diye konuştu.

Dün Erdoğan ile Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldığı bildirildi.