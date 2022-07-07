Türkiye adım bekliyor: Hava savunmada gündem SAMP/T

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İtalya Başbakanı Draghi’yle düzenlediği basın toplantısında SAMP/T konusunu NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüklerini, Draghi ile de konunun ele alındığını belirterek “Bir an önce SAMP/T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor” dedi.

Türkiye, ABD’nin tepkisine yol açan Rusya’dan S-400 alımı için anlaşma imzaladığı 2017 sonunda NATO sistemleriyle de uyumlu uzun menzilli hava savunma sistemi üretmek için Fransa ve İtalya ile mutabakata vardı. Erdoğan’ın 2018 başındaki Paris ziyaretinde imzalanan sözleşmeyle, Eurosam ve Türk savunma sanayisi şirketlerinin, SAMP/T’nin geliştirilmiş versiyonunun ortak üretimi çalışmalara başlanmasını öngörüyordu.

Çalışmalar sürerken Fransa, “iyi niyet göstergesi” olarak ortak üretim öncesi 2019’da Türkiye’ye bir SAMP/T bataryası konuşlandırılmasını teklif etti ancak Barış Pınarı Harekâtı sonrası teklif geri çekildi.