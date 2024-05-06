'Türkiye ateşkes masasında' iddiası

Mısır, Katar ve ABD’nin yer aldığı ateşkes görüşmelerine Türkiye’nin de dahil olduğu iddia edildi. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, rehine takası için Kahire’de yürütülen müzakerelerde Türk yetkililerinin de yer aldığını öne sürdü.

Mert Cengiz
Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00
'Türkiye ateşkes masasında' iddiası
Abone Ol google-news

Smotrich, yayımladığı bir mektupla Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’nin ateşkes görüşmelerinden çıkarılması çağrısında bulundu. Mektupta, “İsrail’in antisemitik düşmanı” olarak nitelediği “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın temsilcilerinin barış görüşmelerinin bir parçası olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını” belirten Smotrich, “Erdoğan’la her türlü tartışma ya da ilişki boykot edilmelidir” dedi.

‘TEMASLARIMIZ SÜRDÜRÜLMEKTE’

Cumhuriyet’in konuya ilişkin ulaştığı resmi kaynaklar, “Türkiye, en başından beri Gazze’deki savaşın durması ve ateşkesin sağlanması için yoğun bir mesai yürütmektedir. Bu doğrultuda, sorunu çözmek isteyen taraflarla temasımız sürdürülmekte, gerekli telkinlerde bulunulmaktadır” açıklamasını yaptı.

Söz konusu iddiaların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 17 Nisan’daki Doha ziyareti sırasında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es Sani’nin arabuluculuk rolünü gözden geçirdiğine yönelik açıklaması sonrası gelmesi dikkat çekti. Fidan’ın ziyaret kapsamında görüştüğü Hamas lideri İsmail Haniye’nin, 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul’da kabul edilmesinin ardından iki haftayı aşkın Türkiye’de kalması ayrıca soru işaretleri yaratmıştı.


Erdoğan haberleri israil haberleri netanyahu haberleri

İlgili Haberler

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı

İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
İsrail’den flaş karar: El Cezire'nin faaliyetleri durduruldu!

İsrail’den flaş karar: El Cezire'nin faaliyetleri durduruldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!

Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!
Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!

Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!
Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!

Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!
Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!
Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!

Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!
İçişleri Bakanlığı'nda 'beklenmedik' operasyon: Bakan Ali Yerlikaya'nın 4 yardımcısının yakınında görevli 69 polis geri çekildi!

İçişleri Bakanlığı'nda 'beklenmedik' operasyon: Bakan Ali Yerlikaya'nın 4 yardımcısının yakınında görevli 69 polis geri çekildi!
TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!

TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!