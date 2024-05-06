'Türkiye ateşkes masasında' iddiası

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Smotrich, yayımladığı bir mektupla Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’nin ateşkes görüşmelerinden çıkarılması çağrısında bulundu. Mektupta, “İsrail’in antisemitik düşmanı” olarak nitelediği “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın temsilcilerinin barış görüşmelerinin bir parçası olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını” belirten Smotrich, “Erdoğan’la her türlü tartışma ya da ilişki boykot edilmelidir” dedi.

‘TEMASLARIMIZ SÜRDÜRÜLMEKTE’

Cumhuriyet’in konuya ilişkin ulaştığı resmi kaynaklar, “Türkiye, en başından beri Gazze’deki savaşın durması ve ateşkesin sağlanması için yoğun bir mesai yürütmektedir. Bu doğrultuda, sorunu çözmek isteyen taraflarla temasımız sürdürülmekte, gerekli telkinlerde bulunulmaktadır” açıklamasını yaptı.

Söz konusu iddiaların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 17 Nisan’daki Doha ziyareti sırasında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es Sani’nin arabuluculuk rolünü gözden geçirdiğine yönelik açıklaması sonrası gelmesi dikkat çekti. Fidan’ın ziyaret kapsamında görüştüğü Hamas lideri İsmail Haniye’nin, 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul’da kabul edilmesinin ardından iki haftayı aşkın Türkiye’de kalması ayrıca soru işaretleri yaratmıştı.

