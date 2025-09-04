Türkiye'de satılan hamburger İngiliz lorduna pahalı geldi

Türkiye'de son yıllarda durdurulamaz bir şekilde tırmanan enflasyon, sonunda bir İngiliz lordunu bile fiyatlardan şikayet edecek seviyeye getirdi.

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi Rami Ranger, Antalya Havalimanı’ndaki bir fast food zincirinde fiyatların yüksekliğinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımında Ranger, “İngiltere’de hayat pahalılığından şikâyet edenler Antalya Havalimanı’na gelsin. Burada basit bir hamburger bile lüks sayılır” ifadelerini kullandı.

Those who are complaining about the cost of living in Britain 🇬🇧 should visit Antalya airport in Turkey 🇹🇷. Even a simple burger there feels like a luxury. @TurkishAirlines pic.twitter.com/KlsDJTBDqK — Lord Rami Ranger (@LordRamiRanger) August 26, 2025

MENÜNÜN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Lord Ranger’ın paylaştığı menü listesinde, bir hamburger, patates kızartması ve küçük boy içecekten oluşan menünün fiyatı 27,9 avro (yaklaşık 1.350 TL) olarak yer aldı.

En ucuz menü ise 19 avrodan (yaklaşık 915 TL) başlıyordu.

Ranger’ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı da İstanbul ve Antalya’daki havalimanlarında fiyatların, 'dünyanın en yüksek seviyelerinde' olduğuna dikkat çekti.

Bazı yorumlarda fiyatların 'resmen soygun' olduğu ifade edildi.

İLK ŞİKAYET DEĞİL

Türkiye’de özellikle turistik bölgelerde ve havalimanlarında yüksek fiyatlar daha önce de turistlerin tepkisine yol açmıştı.

Hükümet ise defalarca fiyat denetimleri yapılacağını açıklamış olsa da, Türk lirasının dalgalı seyri nedeniyle bu planların uygulanmasının zorlaştığı yorumları yapılıyor.