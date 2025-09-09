Türkiye’de yaşananlara Avrupa'dan tepki: Kayyum Tekin'e 'düzenbaz' benzetmesi

CHP İstanbul İl Örgütü'nün mahkeme kararıyla görevden alınması, yerine eski CHP milletvekili Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması ve ardından gelişen sert polis müdahalesine yönelik tepkiler dinmiyor.

Son olarak, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi. CHP'nin yeni İl Binası olarak da CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı adres olarak gösterildi. Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı kaydedildi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİYİ BASTIRMA SÜRECİ..."

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’de demokrasiyi bastırma süreci acı verici derecede sofistike ve durmaksızın işleyen bir mekanizmaya dönüşmüş durumda: Bir mahkeme, gayrimeşru biçimde bir siyasi partinin başkanını belirliyor; çevik kuvvet göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra düzenbazı içeri alıyor; günlerce tüm gösteriler yasaklanıyor, sosyal ağlar yavaşlatılıyor. Gerçeküstü bir tablo.

Crackdown on democracy in 🇹🇷 is a relentless & sadly sophisticated machinery: a court illegitimately decides who chairs a political party; after using tear gas, riot police escorts in the impostor; all demonstrations banned for days and social networks throttled. It's surreal. https://t.co/Axml0cUIvp — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) September 8, 2025

Amor, daha önceki bir açıklamasında da bütün bu yaşananları, “Türk çoğulcu demokrasisinin mezarına çakılan son çivi” olarak nitelendirmiş ve Türk demokrasinin sağlığından ciddi kaygı duyduğunu ifade etmişti.

Nacho Sánchez Amor

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2023 kongresine ilişkin usulsüzlük iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i görevden aldı, yerine Gürsel Tekin atandı. Tekin, yüzlerce polis eşliğinde il binasına girerken partililere biber gazı sıkıldı. Tekin, kendisini 'kayyum değil davet heyeti' olarak tanımladı. CHP, kararı hukuksuz bulduğunu söyleyerek kayyumu tanımadığını ilan etti.

Çevik kuvvet ekipleri, protestoları bastırmak için biber gazı ve cop kullandı. Sosyal medya erişiminde yavaşlamalar yaşandı, protesto gösterileri İstanbul’da yasaklandı.

Financial Times'a konuşan Özel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de Rusya benzeri tek partili bir sistem kurmaya çalıştığını ve bunun önündeki son engelin CHP olduğunu" söyledi. Özel, kararı tanımayacaklarını ve büyük protestolarla bunun karşısında olacaklarını belirtti.

Öte yandan, Borsa İstanbul (BIST-100) endeksi yaklaşık yüzde 5–7 oranında değer kaybetti. Yabancı yatırımcılar Türkiye'nin siyasi istikrarsızlığına karşı alarmda.