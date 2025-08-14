Türkiye’den, Hamas’a 'silah bırak' baskısı iddiası

İsrail basını, Türkiye’nin Hamas’a silah bırakması ve Gazze’de ateşkes müzakerelerine dönmesi yönünde baskı yaptığını yazdı.

Haaretz gazetesine konuşan bir Filistinli kaynak, Ankara’nın üst düzey Hamas yetkililerine “Gazze’nin kontrolünü bırakmaları ve silahsızlanma taleplerini kabul etmeleri” gerektiğini ilettiğini öne sürdü.

Kaynağa göre Türkiye, bu beklentisini Hamas heyetinin Kahire’ye gitmesinden önce Mısır ile yaptığı görüşmelerde de dile getirdi.

Kaynak, “Hamas diplomatik yalnızlığı hissediyor, bu da silahlarını ve siyasi kurumlarını koruma ısrarında diretmemeleri gerektiğini anlamalarını sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

GAZZE'YE YÖNELİK TAM ÖLÇEKLİ İŞGAL HAZIRLIĞI

İddialar, İsrail’in, Gazze'ye yönelik tam ölçekli işgali hedefleyen bir saldırı planladığı bir dönemde geldi. İsrailli bir yetkili, “ABD ve diğer arabulucuların İsrail’in koşullarına uygun bir teklif sunması halinde” görüşmelerin yeniden başlayabileceğini söyledi.

Masadaki güncel teklifin, Steve Witkoff planının revize edilmiş hali olduğu belirtiliyor. Buna göre Hamas, 10 esiri serbest bırakacak ve 60 günlük bir ateşkes sürecinde müzakereler devam edecek.

Plan, Hamas’ın silah bırakması talebini “silahları dondurma” olarak yumuşatıyor. Mısır’ın da Hamas’a bu teklifi kabul etmesi yönünde yoğun baskı yaptığı bildirildi.

29 Temmuz’da BM’de Arap Ligi ülkeleri ve Türkiye ortak bir açıklama yaparak Hamas’a silah bırakma ve Gazze yönetiminden çekilme çağrısında bulunmuştu.

Ancak Türk kaynaklar, deklarasyondaki “silahsızlanma” ifadesinin, Türkiye’nin müdahalesiyle “silahların Filistin devleti kurulması halinde devri” şeklinde değiştirildiğini savundu.

HAMAS: SİLAHLAR MEŞRU HAKKIMIZ

Hamas, Gazze’nin kontrolünü bırakmaya açık olduğunu ve savaş sonrası yönetim için diğer Filistinli gruplarla ortak çözüm arayabileceğini duyurdu.

Ancak silahların “işgal sürdükçe ulusal ve yasal hak” olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Müzakerelerde en büyük anlaşmazlık noktaları, Hamas’ın silah bırakma talebi ve İsrail’in olası askeri çekilmesinin kapsamı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılmasından daha azını kabul etmeyeceğini söylemişti.

Netanyahu, 10 Ağustos’taki basın toplantısında Gazze kentine yönelik planlanan işgali “savaşı bitirmenin en hızlı yolu” olarak tanımladı.