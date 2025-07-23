Türkiye Eurofighter kulübüne katılıyor: İngiltere ile imzalar atıldı, Almanya'dan onay geldi

Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirme hedefi doğrultusunda hem yerli savunma sanayi projelerini hem de stratejik dış alımları sürdürürken, Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda iki kritik adım attı.

Çarşamba günü İstanbul’da İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla ön mutabakat metni imzalanırken, Almanya da Türkiye’nin 40 adet Eurofighter alımına yönelik talebine olumlu yanıt verdi.

Alman dergisi Der Spiegel, federal güvenlik konseyinin Türkiye’ye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının ihracatına onay verdiğini duyurdu. Almanya Savunma Bakanlığı ve güvenlik konseyinden resmi bir açıklama gelmese de, karar Türkiye’nin uzun süredir devam eden alım talebinin önündeki en büyük siyasi engelin aşıldığına işaret ediyor.

Savaş uçaklarının üretimi, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ortak olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Airbus, BAE Systems ve Leonardo firmalarının dahil olduğu proje, Avrupa’nın en gelişmiş çok rollü savaş uçağı platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

İNGİLTERE İLE İMZALAR İSTANBUL'DA ATILDI

İstanbul’da düzenlenen imza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine katkı sunacağını vurguladı:

“Ülkemizin Eurofighter Typhoon kulübüne katılımına yönelik bu olumlu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Gerekli düzenlemeleri en kısa sürede tamamlamak yönündeki karşılıklı irademizi bir kez daha teyit ediyoruz.”

İngiltere Savunma Bakanı Healey de Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Healey, "Türkiye'yi Typhoon uçaklarıyla donatmak, NATO'nun kolektif savunmasını güçlendirecek ve önümüzdeki yıllarda İngiltere genelinde binlerce vasıflı iş imkanı sağlayarak her iki ülkenin sanayi tabanını da güçlendirecek" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıllardır süren savunma işbirliğine dayanarak taraflar, gelecekteki Typhoon ihracat anlaşmasının Türkiye'nin gelişmiş savaş kabiliyetlerini güçlendireceği konusunda mutabık kaldı. Türkiye ile olası anlaşmaya ilişkin müzakereler, önümüzdeki haftalarda devam edecek. Anlaşma, NATO'nun kolektif caydırıcılığını güçlendiriyor ve İngiltere ile Türkiye arasında yıllardır süren savunma işbirliği ve gelişen endüstriyel bağları temel alıyor" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Typhoon savaş uçağı üretiminin, ekonomik büyüme için itici güç olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile milyarlarca sterlinlik bir ihracat anlaşması imzalamak, önümüzdeki yıllarda İngiltere'de 20 bin kişinin istihdamını sürdürecek ve koruyacak. Bu nedenle hükümetim, bu anlaşmayı imzalamaya büyük önem vermektedir. Bu anlaşma, hayati önem taşıyan savunma sanayimizi güçlendirecek, değişim planımızı hayata geçirecek ve bu belirsiz zamanlarda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini artıracaktır" ifadelerini kullandı.