Türkiye ile BAE arasında 'buzları eritme' toplantısı

19 Ekim 2021 Salı, 12:51

BAE Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani Al Zeyudi ve bir Türk ticaret heyetinin, Dubai'de düzenlenen geleneksel Expo 2020 fuarı kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Aawsat'ta yer alan habere göre, pazar günü yapılan toplantıda, her iki ülkenin temsilcileri ekonomik fırsatları çeşitlendirme planlarını görüşmenin yanı sıra ticaret, yatırım ve işbirliği olanaklarını geliştirmek adına pratik adımlar atılması üzerinde de anlaşmaya vardı. Taraflar ayrıca, ekonomik zorlukların üstesinden gelmenin yollarına da değindi.

Emirlik Haber Ajansı WAM, "Al Zeyoudi'nin Türk heyetine 50 yeni projeye ilişkin bilgi verdiğini duyurdu. Ajans, yatırım ve ticari ortaklıklar için daha geniş ufuklar açan esnek ve sürdürülebilir bir ekonomik model üzerinde çalışıldığını" bildirdi.

İki ülke arasındaki petrol dışı ticaret borsası, 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21'lik bir büyüme kaydederek yaklaşık 8,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Aynı dönem ticaret borsası hacmi yaklaşık 7,3 milyar ABD dolarına tekabül etmekteydi.

PEKER AYRINTISI

Öte yandan hakkında organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son olarak BAE’de bulunduğu belirtiliyordu.

Geçen günlerde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1 Ekim'de açıklayacağı bilgilere kısıtlama getirmişti.

Dubai yönetimi, Peker'i başka bir hesap üzerinden dahi paylaşım yapmaması konusunda uyarmıştı.