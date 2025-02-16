Türkiye ile Irak arasında 'su' işbirliği

Türkiye ile Irak'ın, su konusunda işbirliğine yönelik komite toplantısı Bağdat'ta yapıldı.

Türkiye ile Irak arasında 'su' işbirliği
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AA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:20

Türkiye ile Irak arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eş başkanlığındaki heyetler arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısının Bağdat'ta gerçekleştirildiği belirtildi.



Etiketler: #türkiye #ırak

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