Colani Türkiye sınırında: 'Bu kampları kaldıracağız'

Suriye yönetiminin yeni lideri Colani, cumhurbaşkanı olarak ülke içindeki ilk ziyaretini Türkiye sınırında bulunan İdlib iline yaptı. Colani burada yaptığı açıklamada, "Allah’ın izniyle bu kampları kaldıracağız. Sadece biraz sabredin" dedi.

Colani Türkiye sınırında: 'Bu kampları kaldıracağız'
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 23:10

Colani, cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından, ülke içindeki İdlib ilini ve çadır kampı bölgesini ziyaret etti.

Suriye-Türkiye sınırına yakın Azrak Çadır Kampı'nı ziyaret eden Colani, burada vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Colani, vatandaşlar arasında geçen diyaloğunda, "Kardeşlerim, savaştan önce bazı vatandaşlar bana gelip kamplardaki insanların sıkıntılarını anlattı ve yardım talep etti. Ben de onlara şu cevabı verdim; Öncelikle bölgelerimizi özgürleştirip halkımızı evlerine geri döndürmek için mücadele edeceğiz. Allah’ın izniyle bu kampları kaldıracağız. Sadece biraz sabredin" dedi.

Colani, "Önceliklerinin yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek ve sivilleri onurlu şekilde yuvalarına döndürmek" olduğunu kaydetti.

Colani, temaslarının ardından Halep’e gitmek için bölgeden ayrıldı.


Etiketler: #Colani #suriye #kamp

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