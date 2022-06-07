Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi
Türkiye'nin İtalya'ya PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yinelediği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin daha önce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022'de Roma'da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Bakanlığa davet edilerek kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.
Türkiye'nin PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede ayrıca, terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talebin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.
Video Haberler
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
- İzmir'de okul çatısında yangın
- TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Ruslar duyurdu: TSK de devreye girecek