Türkiye- Pakistan ekonomik iş birliğini geliştirme vizyonu raporunun lansmanı yapıldı

“Türkiye–Pakistan İkili Ekonomik İş Birliğini Geliştirme Vizyonu” başlıklı raporun lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi. Raporda; Pakistan’ın büyüyen pazarı, genç ve eğitimli iş gücü ile yabancı yatırımcılar için sunduğu teşvikler öne çıkarıldı.

Etkinliğe; Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, DEİK Türkiye–Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya, PwC Türkiye Bölgesel Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Türk çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile DEİK Türkiye–Pakistan İş Konseyi üyeleri katıldı.

BÜYÜKELÇİDEN TÜRK ŞİRKETLERE 'ORTAKLIK' DAVETİ

Katılımcılara hitap eden Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, mevcut hükümet tarafından hayata geçirilen yatırımcı dostu reformlar ile birlikte, kur istikrarındaki iyileşme dâhil olmak üzere Pakistan ekonomisindeki 'istikrar süreci'ni anlattı. Büyükelçi Junaid; hayvancılık, süt ürünleri, yenilenebilir enerji ve konut sektörlerindeki yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, Türk şirketlerini PwC raporunda vurgulanan imkânlardan yararlanarak Pakistan’da orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmaya davet etti.

DEİK Türkiye–Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya, Pakistan ile Türkiye arasındaki güçlü tarihî ve kardeşlik bağlarını vurgulayarak, Pakistan’ın Türk yatırımcılar için sunduğu 'dostane yatırım ortamı'nın altını çizdi. Yerlikaya, birçok Türk şirketinin Pakistan’daki başarılı varlığına ve faaliyetlerini genişletmesine dikkat çekti.

PwC Türkiye Bölgesel Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, ekibiyle birlikte raporun genel bir sunumunu yaparak Pakistan’a yönelik 'güçlü yatırım iştahı'na değindi. Ulu, giderek artan sayıda Türk şirketinin, kapsamlı değerlendirmeler yaptırmak ve ülkedeki potansiyel yatırım fırsatlarını incelemek üzere PwC’ye başvurduğunu belirtti.

Rapor lansmanının ardından gerçekleştirilen panel oturumunda; Anadolu Grubu, Arçelik ve Hitit Grubu temsilcileri Pakistan’daki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi, ülkedeki faaliyetlerine ilişkin olumlu deneyimlerini paylaştı ve hem yerel hem de uluslararası operasyonlara katkı sağlayan Pakistanlı yeteneklerin kalitesini övdü.

Etkinlik, Pakistan ve Türkiye’nin ikili ticaret ve yatırım iş birliğini daha da güçlendirme konusundaki ortak kararlılığını bir kez daha teyit etti.