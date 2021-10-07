Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti

Avustralya'da 2017'de ABC kanalında çalışırken canlı yayında olduğunu fark etmeyip hayaller alemine dalan ve bu sebeple görevine son verilen spiker Natasha Exelby şimdi de çöpçatanlık uygulamalarında yaşadığı en kötü deneyimiyle gündemde.





Channel 10'da spikerlik yapan 32 yaşındaki Exelby, 2Day Fm radyo kanalında yaptığı açıklamalarda bir keresinde çöpçatanlık uygulaması Tinder'da nasıl olup da bir IŞİD militanıyla eşleştiğini anlattı. "Birkaç yıl önce Ortadoğu'da görevlendirilmiştim, Türkiye- Suriye sınırında. Tinder'a kaydoldum. Bilirsiniz, savaş muhabirliği yaparken bunlar normal" diyerek sunucuları kahkahaya boğan Exelby, "Neyse işte. Belki kendime çekici bir BM çalışanı ya da diplomat falan bulurum diye düşündüm. Ama IŞİD militanına denk geldim!" ifadelerini kullandı.

Newsreader reveals she matched with an ISIS militant on Tinder https://t.co/odKE0kv8sW — Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2021