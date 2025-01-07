Türkiye-Suriye uçuşları ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:15

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:15

Suriye’de Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık’ta kapatılan ve 18 Aralık’ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı.

İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Uçağın 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi. Katar’ın Doha kentinden Şam Uluslararası Havalimanı’na da yolcu uçağı inişi gerçekleşti.

İlk uçuşların ardından Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhad Slaybi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Slaybi, Halep Havalimanı’nı da uluslararası uçuşlara açmayı planladıklarını belirterek, “Bugün yeniden uluslararası uçuşlara başladık. Bugün ilk uçuş Şam’dan Şarika’ya gerçekleşti ve Doha Havalimanı’ndan Şam’a uçuş gerçekleşti. Çok şükür bu uçuşlardan memnuniyet duyuyoruz. Eskiden uçuş maliyetleri yüksekti, Suriyeliler bu yüzden havalimanlarını kullanamıyorlardı. Şimdi makul olarak Şam’da uçuşlar gerçekleşti. Kısa bir sürenin ardından Halep Uluslararası Havalimanı’ndan da uçuşlar gerçekleşecek. Biz Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne muvafakatname almak için yazı yazdık 2 güne cevap bekliyoruz. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden cevap gelirse 1 hafta içerisinde uçuşlar başlayacak” dedi.