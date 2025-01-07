Suriye, Türkiye ve Katar’dan elektrik üreten iki gemi satın aldı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:29

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:29

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar'dan alınan elektrik üreten iki geminin yakında zamanda ülkeye geleceğini bildirdi.

Ajansa konuşan Kamu Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu Genel Müdürü, bu gemilerin 800 megavat elektrik üreteceğini ve bunun şu anda Suriye’de üretilen elektriğin yarısına denk geldiğini belirtti.

Bu durumun, ülkede üretilen elektriği iki katına çıkaracağı açıklandı.

ABD'DEN SURİYE ADIMI: '6 AY SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK...'

Öte yanda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye genel bir lisans verdiğini duyurarak, hükümet kurumlarıyla belirli işlemler yapılmasına, enerji sektöründeki bazı faaliyetlere ve kişisel para transferlerine izin verildiğini açıkladı.

Ancak bu izinlerin, İran ve Rusya ile herhangi bir ticaret yapılmaması koşulunu içerdiği öne sürüldü.

Bakanlık, bu adımın ülkedeki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir yol açacağını ve lisansın 6 ay süreyle geçerli olacağını, bu süre zarfında sahadaki durumun izleneceğini belirtti.

"YAPTIRIM REJİMİ SÜRECEK"

Konuya yakın kaynaklar SANA'ya yaptıkları açıklamada, ABD’nin insani yardım ve elektrik gibi temel hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili kısıtlamaları hafifletirken, sıkı yaptırım rejimini sürdüreceğini belirtti.

Haberde, Başkan Joe Biden yönetiminin aldığı bu kararın, Suriye’deki yeni yöneticilere iyi niyet göstergesi olarak gönderileceği ve savaşın parçaladığı ülkedeki zor yaşam koşullarını iyileştirme yolunda bir adım atılmasını hedeflediği belirtildi.